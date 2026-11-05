En 1998, Magic Johnson se unió a Starbucks y abrió 125 cafeterías: generó 2.240 empleos, ofrecía café a 3 dólares y 12 años después vendió su parte por 75 millones

Magic Johnson firmó una alianza con Starbucks para construir cafeterías en barrios afroamericanos. Foto: Instagram @magicjohnson

En 1998, Magic Johnson, leyenda de Los Angeles Lakers y cinco veces campeón de la NBA, se asoció con Starbucks para construir cafeterías en barrios afroamericanos y latinos de Estados Unidos. El proyecto, que empezó con apenas 3 establecimientos y llegó a desarrollar 125 locales en 40 mercados, llegó a su fin en octubre de 2010.

Según relató el propio exbasquetbolista, después de 12 años de actividad vendió su participación del 50% en el negocio por una cifra estimada en 75 millones de dólares.

Cómo Magic Johnson pasó de tener 3 Starbucks a desarrollar 125 cafeterías

La historia comenzó cuando Johnson vio una oportunidad comercial en comunidades donde las grandes cadenas tenían escasa presencia. Después de desarrollar negocios vinculados con salas de cine, decidió presentar su propuesta a Howard Schultz, entonces máximo responsable de Starbucks.

Sin embargo, convencerlo no resultó sencillo. Para demostrar el potencial económico de aquellos barrios, Johnson lo invitó a uno de sus cines durante el estreno de Waiting to Exhale, película protagonizada por Whitney Houston y Angela Bassett.

En 2004 había 73 cafeterías, en 2006 llegaron a 102 y en 2007 alcanzaron 114.

La convocatoria y el entusiasmo del público ayudaron a convencer a Schultz y ambos acordaron crear Urban Coffee Opportunities (UCO), una sociedad en la que Starbucks y Johnson Development Corporation aportarían el 50% del capital cada uno.

El proyecto comenzó con tres establecimientos, pero su expansión fue progresiva. Según los balances de Starbucks, en 2004 había 73 cafeterías, en 2006 llegaron a 102 y en 2007 alcanzaron 114.

Johnson aseguró posteriormente que el emprendimiento terminó desarrollando 125 establecimientos distribuidos en 40 mercados estadounidenses.

El secreto de Magic Johnson para vender café a 3 dólares y generar más de 2.240 empleos

Uno de los principales desafíos fue demostrar que los consumidores de barrios afroamericanos y latinos estaban dispuestos a pagar 3 dólares por una taza de café, algo que algunos sectores del mercado habían cuestionado.

Para atraer clientes, Johnson modificó algunos aspectos de la experiencia tradicional de Starbucks. En lugar de ofrecer únicamente los postres habituales de la cadena, incorporó pastel de batata, torta de durazno y otras preparaciones populares entre sus consumidores.

Johnson modificó algunos aspectos de la experiencia tradicional de Starbucks. Foto: Instagram @magicjohnson

También cambió la ambientación musical. En sus locales comenzaron a escucharse artistas como Michael Jackson, Prince y Beyoncé, con el objetivo de conectar con las preferencias culturales de los clientes.

La estrategia tuvo resultados comerciales y laborales. Según el informe de responsabilidad social de Starbucks de 2007, los 114 establecimientos existentes ese año proporcionaban más de 2.240 puestos de trabajo y distribuían aproximadamente 34,8 millones de dólares anuales en salarios y beneficios.

Por cuánto dinero vendió Magic Johnson su negocio con Starbucks en 2010

El 21 de octubre de 2010, Starbucks anunció la adquisición de la participación del 50% que Johnson mantenía en Urban Coffee Opportunities, poniendo fin a una sociedad que había durado 12 años.

De acuerdo con Los Angeles Times, la operación involucró 105 cafeterías y un valor estimado de 75 millones de dólares. Sin embargo, tanto Johnson como la empresa evitaron revelar las condiciones financieras del acuerdo.

En esa línea, la cifra de 105 establecimientos corresponde a los locales mencionados al momento de la venta, mientras que los 125 representan el total que Johnson afirmó haber desarrollado durante la trayectoria del negocio.

Aquel mismo mes, el exbasquetbolista también vendió su participación del 4,5% en Los Angeles Lakers, cuyo valor se estimaba en aproximadamente 27 millones de dólares.

Tras este negocio, Johnson continuó desarrollando inversiones en otros sectores, entre ellos el entretenimiento, los bienes raíces y las franquicias deportivas. Su experiencia con Starbucks quedó como uno de los proyectos empresariales más reconocidos de su carrera después del básquet.