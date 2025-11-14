ANSES: cuáles son los montos de las Asignaciones Familiares en noviembre de 2025

El valor de la prestación depende del nivel de ingresos del grupo familiar, que consiste en la suma de todos los ingresos de los integrantes del grupo. Conocé las nuevas cifras en concordancia con la inflación de septiembre.

Asignaciones Familiares de la ANSES. Foto: ANSES.

Los beneficiarios de Asignaciones Familiares de Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tienen un aumento del 2,08% en noviembre de 2025, en concordancia con la inflación de septiembre, que fue del 2,1%.

La Asignación de Pago Único por Nacimiento es de $69.747,31. Foto: ANSES.

El valor de la prestación depende del nivel de ingresos del grupo familiar, que consiste en la suma de todos los ingresos de los integrantes del grupo. También, es necesario que ninguno de los integrantes de manera individual supere el tope, porque se excluye del cobro de asignaciones familiares a todo el grupo familiar.

Los montos de las Asignaciones Familiares en noviembre 2025

Asignación Familiar por Hijo

Ingreso Grupo Familiar hasta $891.041: $59.836,04

Ingreso Grupo Familiar entre $891.041,01 y $1.306.800: $40.358,49

Ingreso Grupo Familiar entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $24.405,66

Ingreso Grupo Familiar entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.586,18

Asignaciones Familiares por Hijo con discapacidad

IGF hasta $891.041: $194.845,72

IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $137.838,86

IGF desde $1.306.800,01: $86.993,49

Cónyuge

IGF hasta $4.718.516: $14.509,56

Maternidad

Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF), el cálculo depende de la remuneración bruta.

Asignaciones de Pago Único

Adopción hasta $4.718.516: $417.068,07

Matrimonio hasta $4.718.516: $104.441,33

Nacimiento hasta $4.718.516: $69.747,31

Prenatal

Ingreso Grupo Familiar hasta $891.041: $59.836,04

Ingreso Grupo Familiar entre $891.041,01 y $1.306.800: $40.358,49

Ingreso Grupo Familiar entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $24.405,66

Ingreso Grupo Familiar entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.586,18

La Asignación Familiar por Hijo máxima es de $59.836,04. Foto: ANSES.

¿Cómo saber si me corresponde una prestación de la ANSES?

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la ANSES pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se hace cada mes.