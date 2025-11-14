ANSES: cuáles son los montos de las Asignaciones Familiares en noviembre de 2025
Los beneficiarios de Asignaciones Familiares de Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tienen un aumento del 2,08% en noviembre de 2025, en concordancia con la inflación de septiembre, que fue del 2,1%.
El valor de la prestación depende del nivel de ingresos del grupo familiar, que consiste en la suma de todos los ingresos de los integrantes del grupo. También, es necesario que ninguno de los integrantes de manera individual supere el tope, porque se excluye del cobro de asignaciones familiares a todo el grupo familiar.
Los montos de las Asignaciones Familiares en noviembre 2025
Asignación Familiar por Hijo
- Ingreso Grupo Familiar hasta $891.041: $59.836,04
- Ingreso Grupo Familiar entre $891.041,01 y $1.306.800: $40.358,49
- Ingreso Grupo Familiar entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $24.405,66
- Ingreso Grupo Familiar entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.586,18
Asignaciones Familiares por Hijo con discapacidad
- IGF hasta $891.041: $194.845,72
- IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $137.838,86
- IGF desde $1.306.800,01: $86.993,49
Cónyuge
- IGF hasta $4.718.516: $14.509,56
Maternidad
- Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF), el cálculo depende de la remuneración bruta.
Asignaciones de Pago Único
- Adopción hasta $4.718.516: $417.068,07
- Matrimonio hasta $4.718.516: $104.441,33
- Nacimiento hasta $4.718.516: $69.747,31
Prenatal
- Ingreso Grupo Familiar hasta $891.041: $59.836,04
- Ingreso Grupo Familiar entre $891.041,01 y $1.306.800: $40.358,49
- Ingreso Grupo Familiar entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $24.405,66
- Ingreso Grupo Familiar entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.586,18
¿Cómo saber si me corresponde una prestación de la ANSES?
Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la ANSES pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se hace cada mes.
- Ingresar a la página de la ANSES
- Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL
- Hacer clic en el botón “Consulta”
- Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)