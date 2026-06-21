Mar del Plata histórica: 6 rincones secretos que cuentan la verdadera historia de la ciudad

Ortiz Basualdo en Mar del Plata Foto: elmarplatense

Mar del Plata suele asociarse con la playa, el verano y las escapadas de fin de semana. Sin embargo, detrás de esa imagen clásica existe otra ciudad: una hecha de capillas fundacionales, mansiones centenarias, paseos monumentales y rincones portuarios que ayudan a entender cómo se formó uno de los destinos más emblemáticos de la Argentina. Esa dimensión histórica sigue viva en edificios, calles y miradores que todavía conservan parte de la memoria marplatense.

Para quienes buscan una experiencia distinta, más cultural y menos obvia, estos espacios permiten mirar la ciudad con otros ojos. No se trata solo de ver una postal linda: se trata de encontrar el punto exacto donde empezó el trazado urbano, la mansión donde se respiró la Belle Époque, el castillo frente al mar que se volvió símbolo local y el puerto donde late una parte esencial de la identidad de Mar del Plata.

La capilla donde empezó todo: el punto exacto desde el que se trazó Mar del Plata

La Capilla Santa Cecilia es uno de los lugares más importantes para entender el origen de la ciudad. Fue construida en 1873 por encargo de Patricio Peralta Ramos, fundador de Mar del Plata, en homenaje a su esposa Cecilia Robles Olavarrieta. Además de ser el primer templo local, fue el punto de referencia desde el cual se organizó el trazado del pueblo, aprobado oficialmente en 1874.

La capilla Santa Cecilia hoy Foto: Archivo

Dirección: Córdoba entre 3 de Febrero y 9 de Julio, Mar del Plata.

Visitarla hoy significa entrar en uno de los espacios más antiguos que siguen en pie en la ciudad. Su valor no es solo religioso: también es histórico, urbano y simbólico. La capilla fue levantada con piedra del lugar, cal y maderas recuperadas de un naufragio, y en 1971 fue declarada Monumento Histórico Artístico Nacional, lo que consolidó su lugar como una de las piezas fundacionales de Mar del Plata.

El Torreón del Monje: el castillo marplatense que nació como mirador aristocrático

El Torreón del Monje es una de las postales más reconocidas de la ciudad, pero su historia va mucho más allá de la foto. Fue inaugurado en 1904 como Torre Belvedere, una obra donada por Ernesto Tornquist al pueblo de Mar del Plata y diseñada por el arquitecto Karl Nordmann. En aquel momento, ese rincón de la costa estaba mucho más aislado del centro y el proyecto buscaba sumar un mirador con aire europeo al paisaje marplatense.

Torreón del Monje. Foto: Instagram @torreondelmonje

Dirección: Paseo Jesús de Galíndez s/n, Mar del Plata.

Con el paso del tiempo, el lugar fue ampliado y transformado. Entre 1927 y 1929 se incorporó la pedana sobre el mar, que convirtió al conjunto en un punto clave de sociabilidad y ocio costero. Más adelante atravesó años de deterioro, hasta que diferentes procesos de recuperación permitieron preservar uno de los íconos arquitectónicos más fuertes de la ciudad.

La mansión que conserva el clima de la Belle Époque marplatense

La Villa Ortiz Basualdo, actual sede del Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castagnino, es una parada obligada para quienes quieren ver de cerca cómo era la vida de los primeros veraneantes de alto nivel adquisitivo en Mar del Plata. La residencia fue proyectada en 1909 por los arquitectos Luis Dubois y Pablo Pater para la familia Ortiz Basualdo, y luego fue ampliada y remodelada en 1919, consolidando su perfil pintoresquista dentro de la loma Stella Maris.

Dirección: Avenida Colón 1189, Mar del Plata.

La villa funciona como una cápsula del tiempo. Sus ambientes, su mobiliario y su valor patrimonial permiten reconstruir una etapa clave del desarrollo del balneario marplatense. Desde 1980 quedó bajo resguardo municipal y forma parte del patrimonio protegido de la ciudad, lo que la convierte en una pieza central para comprender la arquitectura residencial de comienzos del siglo XX.

La Rambla monumental que cambió para siempre la idea de vacaciones en Argentina

La historia de Mar del Plata también puede leerse en su frente costero. El conjunto formado por la Rambla, el Casino Central y el Hotel Provincial fue diseñado por Alejandro Bustillo y levantado a partir de fines de la década de 1930, en un momento en que la ciudad empezó a consolidarse como un gran centro turístico nacional. Esa obra monumental no solo cambió el paisaje urbano: también redefinió la forma de vivir el ocio frente al mar en la Argentina.

Avanzan las obras en la Rambla de Mar del Plata. Foto: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Dirección de referencia del conjunto: Boulevard Marítimo Patricio Peralta Ramos, entre el Casino Central (altura 2100) y el NH Gran Hotel Provincial (Av. Patricio Peralta Ramos 2502), Mar del Plata.

El Casino comenzó a construirse en 1938 y fue inaugurado por etapas entre 1939 y 1941. El Hotel Provincial avanzó desde 1942 y completó sus obras hacia 1948. El complejo, revestido con piedra Mar del Plata, ladrillo visto y mansardas, se convirtió en una de las imágenes más poderosas de la ciudad, acompañado por los famosos lobos marinos de José Fioravanti.

Villa Victoria: la casa traída en barco donde se reunía la gran cultura argentina

Mar del Plata también tiene un costado literario e intelectual que muchas veces pasa desapercibido. Un ejemplo perfecto es Villa Victoria Ocampo, residencia construida en 1912 con estructura de madera e hierro traída desde Inglaterra, y que más tarde quedó en manos de Victoria Ocampo, una de las figuras culturales más influyentes del siglo XX argentino.

Villa Victoria Ocampo, Mar del Plata. Foto: X

Dirección: Matheu 1851, Mar del Plata.

En esta casa pasaron escritores, artistas e intelectuales como Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares y Gabriela Mistral, entre otros. La propiedad fue donada a la UNESCO por su dueña, y en 1981 fue adquirida por la Municipalidad de General Pueyrredon para transformarla en centro cultural. Hoy sigue siendo uno de los lugares más valiosos para conectar la historia cultural argentina con la identidad marplatense.

La Banquina de Pescadores: la postal con memoria marítima que sigue latiendo

No toda la historia de Mar del Plata se escribió entre villas aristocráticas y paseos monumentales. Una parte decisiva de su identidad se encuentra en la Banquina de Pescadores, dentro del puerto local, donde durante décadas convivieron trabajo, turismo, gastronomía y vida marítima. El puerto fue inaugurado oficialmente en la década de 1920 y la banquina se convirtió con el tiempo en una de las postales más queridas de la ciudad.

Dirección de referencia: Puerto de Mar del Plata, zona Banquina de Pescadores / Av. de los Trabajadores 200, área portuaria de Mar del Plata.

Además de su valor visual, este sector expresa gran parte del patrimonio marítimo local. Un estudio del CONICET remarca que la banquina ha atravesado distintas etapas de auge y retracción, y que hoy sigue siendo uno de los espacios turísticos y recreativos más representativos de la ciudad.