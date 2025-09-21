Una de las mejores cafeterías de Sudamérica está en Argentina: cuál es y en qué provincia se encuentra

La firma gastronómica participa en una competencia internacional que define cuáles son las mejores de la región.

Una de las mejores cafeterías de Sudamérica. Foto: Instagram @cherryseason_arg

La prestigiosa revista digital The World’s 100 Best Coffee Shops dio a conocer la lista de nominados a integrar el ranking de las 100 mejores cafeterías de Sudamérica. Argentina logró destacarse con 35 locales aspirantes, y uno de ellos está en la ciudad de Córdoba.

Se trata de Cherry Season, una cafetería de especialidad que cuenta con dos sucursales en la capital provincial: una en avenida Hipólito Yrigoyen 171, en barrio Nueva Córdoba, y otra en avenida Rafael Núñez 4401, en Cerro de las Rosas.

Cómo se eligen las mejores cafeterías

La organización detalló que la evaluación se realiza bajo ocho criterios fundamentales que buscan una valoración integral y justa:

Calidad del café

Experiencia del barista

Atención al cliente

Innovación en la propuesta

Ambiente y atmósfera del lugar

Compromiso con la sostenibilidad

Calidad de la pastelería y alimentos

Consistencia en el servicio

La votación incluye dos instancias: el público general, que puede emitir un voto por persona a través de la web oficial, y un jurado especializado integrado por baristas, tostadores y referentes de la industria. El voto popular tiene un peso del 30%, mientras que el de los expertos representa el 70% restante.

Según explicaron desde la revista, las cafeterías que logren las calificaciones más altas en ambas instancias serán distinguidas como parte de las Mejores Cafeterías del Mundo.

El boom del café de especialidad en Argentina

En los últimos años, el café dejó de ser solo una bebida para convertirse en una experiencia. Cada vez más personas buscan granos seleccionados, métodos de filtrado alternativos y espacios que inviten a disfrutar del ritual cafetero sin apuro. Esta tendencia impulsó la apertura de nuevas cafeterías que apuestan por la calidad y la innovación, especialmente en ciudades como Buenos Aires y Córdoba.

El café de especialidad también refleja un cambio cultural: ya no se trata únicamente de tomar algo rápido, sino de valorar el origen, el tueste y la forma en la que se prepara cada taza. Así, se genera una comunidad de baristas, productores y consumidores apasionados que elevan el nivel de la escena cafetera en Argentina, poniéndola en el mapa internacional.