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Marcelo Tinelli tiene a un futuro "Messi" en su familia

Lorenzo, el hijo menor del conductor, demostró todo su talento en las redes sociales y el video fue compartido por su orgulloso padre. Mirá las imágenes en la nota.

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Marcelo Tinelli, NA
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Marcelo Tinelli compartió en su cuenta de Instagram la felicidad de ver a su hijo Lorenzo disfrutando un día a pleno con algo tan simple como patear una pelota de fútbol.

En su cuenta de redes sociales, el conductor de ShowMatch subió un divertido video donde se ve al menor del clan Tinelli avanzando, muy entusiasmado, hacia el arco, mientras su padre lo filma.

Lo más curioso es ver el entusiasmo con que el conductor le da ánimos al pequeño quien avanza rápidamente con toda la ilusión que un niño puede tener en esa clase de momentos fundacionales de la personalidad.

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