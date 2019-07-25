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El divertido video de Lorenzo Tinelli cantando trap al ritmo de "Tumbando el Club"

El conductor filmó a su hijo menor cantando y compartió -a pura baba- el video en sus redes sociales.

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Marcelo Tinelli, NA
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Marcelo Tinelli sorprendió a sus seguidores en Instagram con un video de su hijo menor Lolo (5 años) cantando trap.

Marcelo filmó a su hijo menor, fruto de su relación con Guillermina Valdés, Lorenzo, trapeando. Al igual que a la mayoría de los chicos, a Lolo le encanta este género musical urbano que está en alza.

“Pero tenés que cantarla, eh...”. Muy canchero, Lolo responde: “¡Ok!”. Y acto seguido, empieza a interpretar la canción del reconocido trapero Neo Pistea, “Tumbando el club”: “Y ahora todos tiran beats, yo los vi son más de dos...”.

Tinelli compartió el video en su Instagram y, además de mencionar a Guillermina y a una de sus hijas, Micaela, arrobó al trapero: “Me muero con Lolo trapeando @guillevaldes1 @micatinelli @neopistea”.

“Tumbando el club” es uno de los temas más populares en el mundo del trap, el nuevo ritmo que escuchan los jóvenes hoy en día y que tiene a Duki, Bad Bunny y Neo Pistea como principales referentes.

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