Marcelo y Lolo Tinelli cumplieron la promesa tras el triunfo de la Selección

Marcelo Tinelli, NA

Marcelo y Lorenzo Tinelli disfrutaron de los partidos de la Selección en Qatar e hicieron una promesa si Argentina salía campeón del mundo. Papá e hijo pasaron por un salón de peluquería y visitaron al reconocido peluquero Claudio Cerini, quien mostró el antes y el después.

Mientras que el conductor de televisión se hizo las tres franjas celestes y blanca del lado izquierdo, su pequeño hijo hizo lo mismo en un sector de la cabeza que tiene rapado, pero el detalle es que le sumó el sol amarillo.

Es un aspecto muy parecido al que tenía Dibu Martínez, el arquero héroe de la Selección argentina durante el torneo, quien fue idolatrado por muchas personas y su look lo hizo tendencia.

Dibu Martínez. Foto: Reuters.

Dibu Martínez con el cabello teñido. Foto: Reuters.

El cuervo se mostró feliz junto a su hijo y compartió el cambio de color de cabello en sus redes sociales. “Las promesas se cumplen. ARGENTINA CAMPEÓN DEL MUNDO. Y con Lolito estamos felices con esta COPA para nuestra Selección”, escribió en la publicación.