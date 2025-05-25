"¿Quiénes son?": Moria Casán revolucionó Vélez con su presencia en el recital de Lali y el video se hizo viral

Moria Casán y Lali Espósito. Foto: X @yamidirtysoul

Moria Casán sorprendió al público al aparecer en el show que Lali Espósito dio en el estadio de Vélez Sársfield. La diva se sumó a la fiesta en uno de los momentos más icónicos de la noche, despertando una ovación del público que celebró el encuentro entre dos referentes del espectáculo argentino.

Juntas interpretaron “¿Quiénes son?”, el tema que fusiona el estilo provocador de Moria con el pop de Lali. La escena fue explosiva: coreografía, actitud y complicidad sobre el escenario hicieron vibrar a todo el Amalfitani. Fue uno de los puntos más comentados del concierto y un guiño perfecto a la cultura pop local.

El show de Lali junto a Moria en el Vélez. Video: X @livedaleplay

El ingreso de Moria fue triunfal, con su clásica impronta teatral y su inconfundible energía. Llena de brillos, se fundió en un abrazo con Lali ante la euforia del público, que no paraba de gritar. La química entre ambas fue inmediata, y durante la canción se las vio divertidas, empoderadas y absolutamente desenvueltas.

Lali y Moria no solo cantaron, también actuaron: lanzaron miradas cómplices, caminaron la pasarela con seguridad y lanzaron frases icónicas que hicieron delirar a las más de 45 mil personas que llenaron el estadio.

Lali Espósito la rompió junto a Moria Casán

En medio del show, mientras comenzaban a sonar los primeros acordes de “¿Quiénes son?”, una figura apareció en lo alto de una gran escalera iluminada en el escenario. Era Moria Casán envuelta en un tapado rosa de plumas que comenzó a bajar los escalones con elegancia escénica.

Debajo de ella, esperándola, Lali le cantaba. Vestida con un traje negro, camisa blanca y corbata, la estrella pop se mantenía inmóvil mientras observaba cómo descendía su invitada especial. La canción que interpretaba es parte del álbum anterior y fue escrita especialmente para compartir con la diva.

Moria Casán y Lali Espósito. Foto: X @Kioko_GM

Moria Casán y Lali Espósito. Foto: X @Kioko_GM

Al terminar la canción, su invitada tomó el micrófono. Agradeció la invitación y, con su tono característico, soltó una de sus frases memorables: “Por primera vez en la vida, me cuelgo de alguien”, dijo con humor.

Luego, con Lali aún a su lado, se puso seria y compartió unas palabras sentidas: “Mi abuelita decía que en el único lugar donde éxito va antes de trabajo es en el diccionario. Y esto es éxito porque hay trabajo, constancia, disciplina, dedicación y muchos años transcurridos”, expresó mientras la abrazaba.