Polémico video de Nico Vázquez tras su separación de Gimena Accardi: ¿Hay una tercera en discordia?

El actor fue visto con una compañera de elenco en un evento privado en un bar de Palermo, que fue señalada en las redes sociales como la tercera en la ruptura.

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, separados. Foto: Instagram y captura

La separación de Nicolas Vázquez y Gimena Accardi generó gran sorpresa, en especial por el tiempo que llevaban como pareja. Poco después de publicarse un comunicado en conjunto, se conoció un video del actor bailando muy cerca de una reconocida actriz, que trabaja en “Rocky” junto a Vázquez.

Se trata de Mercedes Oviedo, la reconocida actriz que ahora forma parte del elenco del musical que recrea la icónica película. Las redes sociales de “LAM” compartieron un video que despertó gran polémica y llevó a que muchas personas la acusen de ser la tercera en discordia en la ruptura.

Nicolás Vázquez, muy cerca de su compañera Mercedes Oviedo. Video: X LAM.

Según se conoció tras la publicación del video, las imágenes que se viralizaron a gran velocidad fueron tomadas el pasado domingo, en un bar de Palermo. Se trataba de un evento del que formaban parte los integrantes del elenco, por lo que coincidieron ambos.

El clip muestra a Nicolás Vázquez abrazando con fuerza a Oviedo, a quien incluso la levanta con sus brazos entre risas, además de gestos cómplices.

Mercedes Oviedo, la actriz que comparte elenco con Nicolás Vázquez en Rocky. Foto Instagram.

Pocos minutos después de que se haga público el video, se conoció un dato más que relevante. Natalie Weber, panelista de “Pasó en América”, agregó que Gimena Accardi no estaba al tanto del clip. “Por eso escribió que no había terceros, incluso le daba ‘likes’ a Mercedes Oviedo, no sabía que esto circulaba”, comentó luego de la desmentida que hizo la actriz acerca de terceros en sus redes sociales.

Desde que se estrenó “Rocky”, tanto Vázquez como Oviedo se mostraron cercanos en redes sociales. Incluso el actor había publicado una imagen de su compañera, destacando que era “una actriz hermosa y mejor persona”. Ella, por su parte, respondió: “Gracias por ser mi jefe, pero también mi amigo. Sos de otro mundo y sabés lo que te quiero y admiro”.

El comunicado de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi sobre su separación

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi

Después de compartir con 18 años la vida, acompañándonos en las buenas, en las malas y en todos esos momentos que nos marcaron para siempre, hoy sentimos que es tiempo de tomar caminos distintos.

No fue una decisión fácil, porque hay mucho amor, respeto y una historia profunda que nos une, vivimos momentos hermosos, atravesamos tormentas, crecimos juntos, reímos, lloramos y construimos un vínculo que siempre llevaremos en nuestro corazón. Desde hace un tiempo venimos peleándola, intentando todo lo que estuvo a nuestro alcance, pero también entendiendo con madurez que a veces lo más sano es soltar.

Elegimos hoy transitar la vida por separado, pero el amor, aunque tome nuevas formas, sigue estando. Y el respeto mutuo será siempre el puente que nos una.

Compartir esta noticia no es sencillo, porque duele. Pero creemos que es desde la honestidad y el cariño que también se honra lo vivido.

Les pedimos que nos acompañen con comprensión, respeto y amor en este momento tan íntimo.