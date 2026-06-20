El último adiós a Gaspi: así será el homenaje al youtuber este sábado en el Obelisco

Gaspi, youtuber. Foto: Instagram.

Los seguidores de Gaspi, junto a los padres del youtuber que murió días atrás en un choque entre helicópteros en Brasil, se reunirán este sábado en el Obelisco para rendirle homenaje.

Los organizadores llamaron al encuentro “El último fiumba”, haciendo referencia a la emblemática frase del humorista. Además, confirmaron la presencia de sus familiares y expresaron: “Él fue mucho más que un creador de contenido; queremos recordarlo con una sonrisa y agradecerle por cada risa que nos dejó”.

La convocatoria comenzará a las 15, mientras que el acto central está previsto para las 15:30. Entre las 15:45 y las 16:30 habrá distintos oradores y la jornada concluirá cerca de las 17.

Homenaje a Gaspi este sábado en el Obelisco. Foto: redes sociales.

Como gesto simbólico, los organizadores pidieron que quienes asistan lo hagan de traje y corbata, en homenaje al característico look de Gaspi. Además, el evento será transmitido a través de la cuenta de Instagram @gamarillaok para quienes no puedan asistir de manera presencial.

“Queremos que sea un espacio para recordar y compartir en paz. Su determinación para enfrentar las batallas más difíciles y transformar su realidad al apostar por la salud, el bienestar y su mejor versión nos demuestra que siempre hay fuerza para salir adelante”, expresaron en el comunicado.

Por último, pidieron respeto y prudencia durante el homenaje: “Nos reunimos para honrar su memoria y recordarlo con el respeto y la unidad que este momento exige”. También pidieron evitar excesos, cuidar la limpieza del lugar y mantener el orden, ya que asistirán familiares, streamers y seguidores de Gaspi.

Muerte de Gaspi Foto: X

Murieron Gaspi y el cantante estadounidense Oliver Tree

Gaspar Prim, más conocido como Gaspi, murió en el trágico choque entre dos helicópteros el pasado domingo en Río de Janeiro, Brasil. Además, el cantante estadounidense Oliver Tree también figura en el manifiesto de vuelo junto a dos productores, el argentino Lucas Vignale y el brasileño Lucas Brito Chaves.

Tree se encontraba de viaje en Brasil con motivo de una gira internacional. El intérprete de “Life Goes On” y “Miss You” dio un multitudinario concierto en la ciudad de San Pablo hace una semana, y tenía previsto cruzar el Atlántico para dar inicio a la etapa europea de su gira.

Así fue el choque entre helicópteros donde murió el youtuber argentino Gaspi. Video: X

La colisión de dos helicópteros en la mañana de este domingo en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro, dejó un saldo de seis personas fallecidas.

En una aeronave se encontraba el piloto junto a cuatro pasajeros, mientras que en el segundo helicóptero fue hallada la sexta víctima. Uno de los vehículos se incendió tras caer dentro de un estacionamiento privado y el fuego destruyó a unos veinte autos eléctricos que se encontraban estacionados en el lugar.

Las causas del siniestro están siendo investigadas por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) de la Fuerza Aérea Brasileña.

Quién era Gaspi

Nacido en Buenos Aires el 28 de diciembre de 2002, Gaspi se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la nueva generación de creadores de contenido. Su ascenso estuvo marcado por un estilo irreverente, espontáneo y provocador que logró captar la atención de un público joven en plataformas como YouTube, Twitch e Instagram.

A través de situaciones inesperadas, preguntas incómodas y un humor basado en la improvisación, Gaspi logró viralizar numerosos videos que acumulaban millones de reproducciones. Su crecimiento fue vertiginoso: en pocos años superó ampliamente el millón de suscriptores en YouTube y se consolidó como uno de los referentes más importantes del entretenimiento digital argentino.

Gaspi y su padre, Ricardo Prim. Foto: Instagram.

Su influencia trascendió las redes sociales. Muchos de sus contenidos eran replicados y comentados por streamers, influencers y personalidades destacadas de Internet, lo que amplificó aún más su alcance y popularidad.