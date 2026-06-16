La desgarradora despedida del padre de Gaspi: “Te quiero siempre”

Gaspi y su padre, Ricardo Prim. Foto: Redes sociales

Ricardo Héctor Prim, padre de “Gaspi”, el youtuber que falleció el pasado domingo tras el choque de dos helicópteros en Brasil, llenó su perfil de Facebook con imágenes de su hijo y mensajes desgarradores.

Ricardo expresó su dolor como padre de la forma en que pudo gestionarlo y no es para menos: Gaspar Prim tenía 23 años cuando falleció junto al cantante estadounidense Oliver Tree y otras cuatro personas.

Mensajes del padre de Gaspi tras la muerte del youtuber. Foto: Redes sociales

Así, Ricardo mostró imágenes de ambos en la librería en la que trabaja, con el mensaje “Gaspi, te quiero siempre”, así como una postal del youtuber de pequeño mientras él lo abrazaba y el niño envolvía el cuello de su padre con el brazo.

Mensajes del padre de Gaspi tras la muerte del youtuber. Foto: Redes sociales

Esta postal es una captura del fondo de pantalla con el contaba en su celular desde marzo pasado.

Mensajes del padre de Gaspi tras la muerte del youtuber. Foto: Redes sociales

Después de las postales en el local mientras se reían o en su domicilio particular con el mismo texto mencionado, el hombre compartió los homenajes audiovisuales que recibió el youtuber tras su deceso y una placa negra irrumpió el ritmo del scrolleo con una sola palabra en blanco: “Dolor”.

El trágico accidente de Gaspi

Gaspar Prim, más conocido como Gaspi, murió en el trágico choque entre dos helicópteros este domingo en Río de Janeiro, Brasil, según confirmaron fuentes de la investigación.

Gaspi, youtuber argentino. Foto: X @AlertaArgNews

Además, el cantante estadounidense Oliver Tree también falleció en el vuelo junto a dos productores, el argentino Lucas Vignale y el brasileño Lucas Brito Chaves.

Oliver Tree, cantante estadounidense. Foto: Wikipedia

Oliver Tree se encontraba de viaje en Brasil con motivo de una gira internacional. El intérprete de “Life Goes On” y “Miss You” dio un multitudinario concierto en la ciudad de San Pablo hace una semana, y tenía previsto cruzar el Atlántico para dar inicio a la etapa europea de su gira.