El Obelisco se convierte en una peña gigante: habrá folklore, clases de baile y música gratis

El Obelisco recibirá un Folclorazo gratuito este domingo 23 de agosto Foto: Canal26.com con ayuda de IA

El Obelisco de Buenos Aires volverá a convertirse en el punto de encuentro de una celebración multitudinaria. Esta vez no será por un campeonato ni por un recital: el monumento porteño se transformará en una gran peña folklórica al aire libre, con clases gratuitas de baile, artistas en vivo y una convocatoria abierta para todas las edades.

La cuarta edición del Folclorazo se realizará el domingo 23 de agosto de 2026, desde las 14, en la intersección de las avenidas Corrientes y 9 de Julio. La participación será libre, gratuita y sin inscripción previa.

Folclorazo en el Obelisco: qué actividades habrá

Durante la jornada, profesores de danzas tradicionales enseñarán los pasos básicos de chacarera, zamba y gato. No será necesario tener experiencia: quienes nunca hayan bailado podrán aprender desde cero, mientras que los más experimentados tendrán la oportunidad de sumarse directamente a la ronda.

También habrá músicos y bailarines autoconvocados, encargados de convertir el centro porteño en una fiesta popular. La consigna para participar es llevar alguna prenda, bandera o accesorio celeste y blanco, con la intención de formar una gran postal con los colores nacionales.

La propuesta surgió a partir de las reuniones organizadas para alentar a la Selección Argentina durante el Mundial 2026. Aquella convocatoria deportiva creció hasta convertirse en un encuentro dedicado a celebrar el folklore, las costumbres y las raíces culturales del país.

Una peña abierta en el corazón de Buenos Aires

La particularidad del Folclorazo es que el público no será un simple espectador. La invitación apunta a que todos puedan participar, incluso quienes nunca hayan ensayado una coreografía folklórica.

Habrá clases de chacarera, zamba, gato y música en vivo Foto: Instagram @folcloreycarnaval

El encuentro recupera el espíritu comunitario de las antiguas peñas, pero lo traslada al espacio público. En lugar de un salón cerrado, la pista de baile será la Plaza de la República. En vez de comprar una entrada, solo habrá que acercarse, encontrar un lugar y dejarse llevar por el sonido de las guitarras y los bombos.

Familias, grupos de amigos, turistas y curiosos podrán sumarse a una propuesta que busca demostrar que el folklore continúa vigente y puede conquistar nuevos escenarios y generaciones.

El folklore argentino, una historia de raíces y encuentros

El folklore argentino nació de la combinación de tradiciones indígenas, españolas, afrodescendientes y criollas. Esa diversidad dio origen a numerosos ritmos relacionados con las distintas regiones del país.

La chacarera está especialmente vinculada con Santiago del Estero, mientras que la zamba se reconoce por el delicado juego de pañuelos y miradas entre sus bailarines. El gato, por su parte, mantiene un carácter alegre, vivaz y festivo.

Folclorazo en el Obelisco Foto: Instagram @folcloreycarnaval

La música folklórica alcanzó una fuerte presencia urbana durante las décadas de 1930 y 1940, impulsada por las grandes migraciones internas. En los años 50 llegó el denominado “boom del folklore”, que convirtió al género en una de las expresiones musicales más populares de la Argentina.

El histórico vínculo entre el Obelisco y la bandera argentina

La elección del lugar tiene una carga simbólica especial. El Obelisco fue inaugurado el 23 de mayo de 1936 para recordar los 400 años de la primera fundación de Buenos Aires. Diseñado por el arquitecto Alberto Prebisch, mide 67,5 metros y fue construido en tiempo récord por 157 trabajadores.

Obelisco, símbolo porteño Foto: REUTERS

Antes de su construcción, en ese mismo terreno se encontraba la iglesia de San Nicolás de Bari. En la torre de aquel templo se izó oficialmente por primera vez la bandera argentina en Buenos Aires, el 23 de agosto de 1812.

La coincidencia resulta especialmente llamativa: el Folclorazo se realizará exactamente 214 años después de aquel acontecimiento, en el mismo sitio y bajo una consigna que invita a llevar los colores celeste y blanco.

Folclorazo en Buenos Aires: fecha, horario y lugar

Fecha: domingo 23 de agosto de 2026.

Horario: desde las 14.

Lugar: Obelisco de Buenos Aires, avenida Corrientes y avenida 9 de Julio.

Entrada: libre y gratuita.

Inscripción: no es necesaria.

Actividades: clases de folklore y presentaciones musicales en vivo.

Consigna: llevar una prenda, bandera o accesorio celeste y blanco.

Información: Instagram@profenoevega.

Por algunas horas, el tránsito y las pantallas del centro porteño compartirán escenario con guitarras, bombos y pañuelos. El monumento más famoso de Buenos Aires se convertirá así en una peña gigante a cielo abierto, donde no será necesario saber bailar para sentirse parte.