Pronóstico del tiempo para Chaco hoy: cómo estará el clima este jueves 28 de agosto de 2025

Clima Chaco hoy
Canal 26
Por Canal 26
jueves, 28 de agosto de 2025, 06:01

El clima en Chaco esta mañana

Durante la mañana de este jueves 28 de agosto de 2025, se prevé un clima predominantemente claro en Chaco. Las temperaturas mínimas llegarán a los 8.6°C, con una humedad relativa alrededor del 42%. El viento será moderado, alcanzando hasta 9 km/h, con ráfagas que pueden llegar a 19 km/h. Un día perfecto para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para cambios repentinos del tiempo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chaco

Al avanzar hacia la tarde y la noche, el clima de Chaco se mantendrá parcialmente nublado, con un aumento progresivo de la nubosidad. Las temperaturas máximas alcanzarán los 19.3°C. El viento soplará desde el sureste con una velocidad sostenida de aproximadamente 10 km/h, y la humedad relativa se elevará hasta al 86%. No se esperan precipitaciones para lo que resta del día, siendo una buena ocasión para una salida nocturna.

También podría interesarte

Primavera con aves: cuáles son las frutas que tenés que tener para atraer los zorzales y los horneros

Primavera con aves: cuáles son las frutas que tenés que tener para atraer los zorzales y los horneros

Elecciones legislativas 2025: cuánto se cobra por ser autoridad de mesa

Elecciones legislativas 2025: cuánto se cobra por ser autoridad de mesa

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 28 de agosto de 2025

El amanecer en Chaco será a las 07:42, marcando el inicio del día con un contraste de cielos despejados. El sol se pondrá a las 18:08, ofreciendo una jornada que, aunque variable, promete una extensión de horas de luz adecuadas para todo tipo de actividades diurnas.