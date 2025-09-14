Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este domingo 14 de septiembre de 2025

Hoy, el clima en Santa Fe se presenta con condiciones parcialmente nubosas durante la mañana. Las temperaturas mínimas serán de 7.9°C, y se experimentarán leves brisas con velocidades de viento alcanzando hasta 21 km/h. La humedad rondará el 85%, haciendo la mañana fresca y ligeramente húmeda.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Por la tarde y noche, Santa Fe continuará con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas máximas alcanzarán los 18.5°C, por lo que se espera un ambiente algo cálido. La velocidad del viento se incrementará un poco llegando hasta 21 km/h, mientras que la humedad disminuirá ligeramente.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Santa Fe

Es recomendable llevar ropa ligera durante el día, pero tener un abrigo a mano debido a las temperaturas bajas de la mañana. Dada la humedad alta en la mañana, es aconsejable emplear productos que controlen el frizz si planeas estar mucho tiempo al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 14 de septiembre de 2025

El amanecer en Santa Fe será a las 07:59, mientras que el atardecer se producirá a las 18:06. Las actividades al aire libre pueden aprovechar este tiempo de luz solar a lo largo del día.