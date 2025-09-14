Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este domingo 14 de septiembre de 2025

Clima hoy
Canal 26
Por Canal 26
domingo, 14 de septiembre de 2025, 06:05

Clima en Santa Fe hoy

Hoy, el clima en Santa Fe se presenta con condiciones parcialmente nubosas durante la mañana. Las temperaturas mínimas serán de 7.9°C, y se experimentarán leves brisas con velocidades de viento alcanzando hasta 21 km/h. La humedad rondará el 85%, haciendo la mañana fresca y ligeramente húmeda.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Por la tarde y noche, Santa Fe continuará con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas máximas alcanzarán los 18.5°C, por lo que se espera un ambiente algo cálido. La velocidad del viento se incrementará un poco llegando hasta 21 km/h, mientras que la humedad disminuirá ligeramente.

También podría interesarte

Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este domingo 14 de septiembre de 2025

Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este domingo 14 de septiembre de 2025

“Está en evaluación”: en medio de tensiones con los gobernadores, el Gobierno no descartó préstamos para las provincias

“Está en evaluación”: en medio de tensiones con los gobernadores, el Gobierno no descartó préstamos para las provincias

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Santa Fe

Es recomendable llevar ropa ligera durante el día, pero tener un abrigo a mano debido a las temperaturas bajas de la mañana. Dada la humedad alta en la mañana, es aconsejable emplear productos que controlen el frizz si planeas estar mucho tiempo al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 14 de septiembre de 2025

El amanecer en Santa Fe será a las 07:59, mientras que el atardecer se producirá a las 18:06. Las actividades al aire libre pueden aprovechar este tiempo de luz solar a lo largo del día.