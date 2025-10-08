Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este miércoles 8 de octubre de 2025

Previsión climática

Pronóstico del tiempo para la mañana en Córdoba

La mañana en Córdoba comienza con un cielo que se presenta parcialmente nuboso. Las temperaturas se mantendrán entre los 7.3°C y 21.9°C. La humedad durante esta jornada alcanzará un porcentaje de entre 31% y 54%, ofreciendo un clima relativamente seco. Los vientos tendrán una velocidad máxima de aproximadamente 19 km/h, lo que mantendrá una brisa fresca a lo largo de la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Por la tarde y noche, el clima en Córdoba seguirá siendo parcialmente nuboso, con temperaturas que se irán enfriando hasta alcanzar un mínimo de 7.3°C hacia la noche. El viento se mantendrá constante, con ráfagas que podrían llegar a 23 km/h, provocando una sensación de frescura durante el cierre del día. No se esperan precipitaciones significativas ni cambios drásticos en el clima, por lo que las actividades al aire libre podrán continuarse sin inconvenientes mayores.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 8 de octubre de 2025

Hoy, el amanecer llegará a Córdoba a las 08:12, mientras que el atardecer está previsto para las 18:21. Los amantes de las observaciones astronómicas tendrán una ventana interesante para capturar bellas escenas del ocaso, siempre y cuando las condiciones nubosas del cielo lo permitan.