Cómo hacer costillas de asado bien sabrosas: el truco infalible de los maestros parrilleros

El truco para que las costillas del asado queden bien sabrosas. Foto Unsplash

Entre todos los cortes que se pueden tirar a la parrilla, hay uno que se lleva todas las miradas: es súper popular y, cuando está bien hecho, sale espectacular. Sin embargo, no todos tienen claro cuál es la mejor manera de cocinarlo para que quede realmente perfecto.

Cada asador tiene su técnica para preparar las costillas, uno de los cortes más buscados, y una de las grandes dudas que siempre aparece es: ¿conviene arrancar cocinándolo del lado del hueso o del lado de la carne?

Los parrilleros con más experiencia, esos que ya tienen cancha y se manejan con total soltura frente al fuego, suelen coincidir en un método que aseguran es clave para lograr la cocción ideal y sacar lo mejor del sabor del asado.

Costillas, alimentación, recetas. Foto: Unsplash

El secreto para que las costillas queden irresistibles a la parilla. Foto: Unsplash

Cómo se cocinan las costillas del asado para que queden sabrosas, según los expertos

Aunque cada asador tiene su librito y sus secretos cuando se para frente a la parrilla, lo cierto es que hay distintas formas de cocinar ciertos cortes que dan mejores resultados que otras. Algunas técnicas, probadas y recomendadas por los que más saben, son clave para que la carne salga espectacular.

En este caso, hablamos de las costillas. Ya sean anchas, finitas, angostas o bien gruesas, según el gusto de cada comensal, es un corte que tiene su maña y no es tan sencillo de hacer como parece.

Los expertos en asado coinciden en algo fundamental: las costillas siempre deben empezar a cocinarse del lado del hueso. Aunque para algunos parezca algo obvio, no todos lo saben. Y según los parrilleros con más experiencia, este primer paso es clave porque entre el 60% y el 70% del tiempo total de cocción debe hacerse con el hueso hacia abajo. Solo después se da vuelta para terminar de dorarlas del lado de la carne.

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Siempre se recomienda salar las costillas con sal gruesa o entrefina. Foto: Unsplash

Otro punto importante es la sal. Siempre se recomienda usar sal entrefina o gruesa, ya que permite que la carne absorba solo lo necesario, incluso si uno se pasa un poco. En cambio, la sal fina penetra más y puede salar de más el corte.

También hay consenso en cuál es la parte más sabrosa del costillar: las costillas del medio. Según los que más saben, esas son las que tienen mejor equilibrio entre grasa, carne y sabor. Y como si fuera una regla no escrita, dicen que mientras más redondito y chico es el hueso, más tierna y rica va a salir esa costilla.