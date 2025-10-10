Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este viernes 10 de octubre de 2025

Clima hoy Tucumán

Para este viernes, Tucumán presentará un clima con características de cielo parcialmente nuboso, brindando una temperatura mínima de 8.5°C durante la madrugada. En la mañana, los vientos soplarán a una velocidad máxima de 7 km/h, lo que proporcionará una atmósfera tranquila pero fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Hacia la tarde, la temperatura aumentará, alcanzando un máximo de 22.4°C. El viento subirá ligeramente, marcando ráfagas de hasta 11 km/h. A pesar de la ausencia de lluvias, la humedad máxima llegará al 80%, generando una sensación de frescura al caer la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 10 de octubre de 2025

Hoy el sol hará su aparición a las 06:06 y se esconderá a las 18:35. Por lo tanto, los ciudadanos podrán disfrutar de aproximadamente 12.5 horas de luz solar.

En resumidas cuentas, se prevé una jornada sin precipitaciones significativas. Es importante recordar que, con el nivel actual de nubosidad, quienes planeen actividades al aire libre deben considerar el uso de protección solar, especialmente cuando las temperaturas van en ascenso.