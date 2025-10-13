Día Mundial de la Pasta: dónde queda el fast food que ofrece un “volcán de ñoquis” para disfrutar de este clásico de la gastronomía global

Además, el próximo 25 de octubre es el Día Mundial de la Pasta y este restaurante invita a vivirlo con el lanzamiento del primer “Pasta Palusa”. De qué se trata.

Monti, restaurante de pastas. Foto: prensa Monti.

Monti, el primer fast food de pastas de Argentina y líder indiscutido del segmento de pastas en las aplicaciones de delivery, anunció el lanzamiento del primer “Pasta Palusa”.

Este lanzamiento se trata de un festejo especial para celebrar el Día Mundial de la Pasta, que es el próximo sábado 25 de octubre. Durante ese día, en todos los locales del fast food se podrá acceder a una promoción increíble de 2x1 en todas las pastas clásicas de su menú.

Monti, restaurante de pastas. Foto: prensa Monti.

Esto significa que, quienes visiten las sucursales, en el marco de la “Pasta Palusa”, van a poder comprar dos platos de ñoquis o tallarines con salsa a elección y pagar solo el valor de uno.

Monti, líder indiscutido del segmento

Monti se estableció en el mercado en 2019 y logró consolidarse como líder indiscutido del segmento de pastas en las aplicaciones de delivery. A través de sus redes sociales, han logrado crear un público muy fanático de este plato, especialmente por el concepto de venderlo al estilo fast food.

Monti, restaurante de pastas. Video: Instagram/monti.arg

La marca es la creadora del famoso “Volcán de ñoquis”, que es furor en todas las sucursales: un exquisito pan casero de masa madre, relleno de ñoquis artesanales, acompañados del clásico tuco Monti y una “erupción” de queso mozzarella. Los fines de semana y los 29 se hacen largas filas de “pasta lovers” ansiosos por probarlo.

Además, Monti cuenta con propuestas muy interesantes como los Ravioles de Batata Caramelizada o la Lasagna Monti. También tiene combos especiales y el “Menú del día” con precios súper accesibles.

Monti, restaurante. Foto: Instagram/monti.arg

Las sucursales de Monti

Monti cuenta con 8 sucursales ubicadas en:

Local original de Boedo : Av. Boedo 797

Colegiales : Federico Lacroze 2699

Villa Crespo : Av. Corrientes 4802

Agronomía : Av. Salvador María del Carril 2900

Barrio Norte: Arenales 2659

Caballito : Gavilán 1079

Barracas : Brandsen 1419

San Miguel: Av. León Gallardo 294

Monti, restaurante de pastas. Foto: prensa Monti.

Además, a la brevedad Monti abrirá su noveno local en el barrio de Núñez.