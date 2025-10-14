Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este martes 14 de octubre de 2025

Clima diario

Pronóstico del clima para hoy en Tucumán

Esta mañana en Tucumán, el clima se presenta con cielo parcialmente nuboso, aunque no se esperan precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 8.5°C al amanecer, llegando a un máximo de 22.4°C hacia el mediodía. La humedad se mantendrá alrededor del 41%, con vientos suaves predominando en la región. La velocidad del viento podría alcanzar los 7 kilómetros por hora, asegurando una brisa ligera.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Al caer la tarde, las condiciones climáticas se mantendrán estables. Las nubes continuarán presentes, pero sin desencadenar lluvias. Con temperaturas que descienden gradualmente, se prevé que el termómetro muestre cerca de 15°C durante la noche. Los vientos seguirán leves, acercándose a una velocidad de 4 kilómetros por hora. En general, será una jornada tranquila para aquellos que planeen actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 14 de octubre de 2025

Hoy, el amanecer está programado para las 08:06, mientras que el anochecer llegará a las 18:35. Con estas horas de luz, los habitantes de Tucumán tendrán suficiente tiempo para disfrutar del día al aire libre. Recomendamos aprovechar las primeras horas de la mañana para actividades que requieren mayor luminosidad.