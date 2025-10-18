Las empanadas que son furor en Buenos Aires: el relleno es una achura y resultan muy económicas

Una de las comidas más típicas de Argentina encuentra en su capital una reversión que cautiva a cada vez más paladares.

Empanadas con un toque distinto. Foto: Freepik.

En Buenos Aires, las empanadas son casi una institución: están en todas partes, desde reuniones familiares hasta puestos callejeros, y son perfectas para un picoteo rápido o una comida económica y rica. Sin embargo, en la capital argentina no solo tienen lugar las clásicas, sino que también aparecieron reversiones modernas, con rellenos distintos que le dan un giro divertido a esta tradición.

Entre todas, las empanadas de chorizo se llevan todos los aplausos. Su relleno jugoso y sabroso combina la intensidad de la achura con condimentos cuidadosamente equilibrados, ofreciendo un sabor que atrae tanto a los amantes de la carne como a quienes buscan una experiencia nueva.

Empanadas de chorizo. Foto: Freepik

Además, tienen varias ventajas: son baratas, fáciles de llevar y de compartir, y se pueden comer en cualquier momento del día. En Buenos Aires se consiguen en panaderías, locales especializados y hasta en lugares que experimentan con fusiones creativas, haciendo que siempre haya una excusa para disfrutar de una buena empanada.

¿Cómo conseguir chorizo a $4.500?

Para quienes quieren ahorrar sin sacrificar sabor a la hora de hacer unas buenas empanadas, Cuenta DNI ofrece un 35% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas de toda la provincia de Buenos Aires. La promoción es una buena oportunidad para comprar distintos tipos de carne a precios más accesibles y planear compras inteligentes para el fin de semana.

Por ejemplo, si el kilo de chorizo cuesta $7.000, con el descuento el precio final baja a $4.550, lo que significa un ahorro considerable. Además, los usuarios pueden recibir un reintegro semanal de hasta $6.000, que se puede combinar con otras compras dentro del mismo rubro. El beneficio se activa únicamente desde la aplicación, utilizando Pago con QR o Clave DNI en los comercios adheridos, por lo que conviene revisar las condiciones antes de pagar.