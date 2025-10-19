Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este domingo 19 de octubre de 2025

Clima y pronóstico

Hoy en Tucumán, el clima se presentará parcialmente nuboso a lo largo de la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.5°C, proporcionando una sensación de frescura al inicio del día. No se prevé ningún tipo de precipitación durante estas horas, lo que será ideal para quienes prefieran actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Por la tarde, se mantendrá la tendencia de nubes dispersas, alcanzando una temperatura máxima de 22.4°C. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de hasta 11 km/h, lo que no afectará significativamente los planes al aire libre. La humedad relativa se situará en torno al 80%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más alta en las áreas urbanas.

Por la noche, las condiciones seguirán siendo similares, con nubes ocasionales, pero sin pronóstico de lluvias. Una buena oportunidad para observar algunos fenómenos astronómicos, si las nubes lo permiten.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tucumán

Recomendamos usar ropa ligera pero llevar una chaqueta o suéter para las horas de la mañana y la noche. Además, es crucial mantenerse hidratado durante todo el día, especialmente dado el nivel de humedad. Aprovechar las tardes para actividades al aire libre será una buena opción debido al clima benigno.