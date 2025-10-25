La mejor fugazzetta de la Argentina: no queda en calle Corrientes, tiene un horario “exclusivo” y sin mesas

La pizza es al molde, alta y cargada de ingredientes y bien sabrosa. Solo ofrecen cuatro versiones.

El secreto de La Mezzetta Foto: Instagram @foodnhearts

Dónde comer una buena pizza Foto: Instagram @foodnhearts

Bien es sabido que Buenos Aires adoptó un sinfín de tradiciones de la importante ola migratoria europea de fines del siglo XIX y XX, una de ellas es la pasión pizza. Se trata de un producto que adaptó como propio y reversionó, si bien son varias las opciones para deleitarse hay un estilo estrella: la fugazzeta.

Cada local ofrece este estilo, pero hay una pizzería en la Ciudad de Buenos Aires que se destacan por el sabor único que le da. Te invitamos a conocerla y ya tengas tu próxima salida gastronómica armada.

Fugazzetta en CABA Foto: Instagram @foodnhearts

La mejor fugazzetta de CABA

Hablamos de La Mezzetta que se ubica en el barrio de Villa Ortúzar, vende unas 150 pizzas por días y se destaca por su fugazzeta. El local es pequeño, para comer al paso, y muchos clientes suelen llevarse la pizza para comerla en su casa.

Fue inaugurada en 1939. Conserva las reglas de sus principios: sin mesas ni sillas, se come “de parado”. Lo llamativo es lo corto del menú de opciones: muzzarella, fugazzetta, anchoa y napolitana.

La especialidad de cebolla rellena que prepara, lleva una preparación particular: cortan la masa en bollos para que queden gruesos, la dejan descansar para que fermente y aumente el volumen. Luego, colocan la muzzarella en el molde, dan vuelta la pizza, la estiran y le agregan chimichurri. La vuelven a dejar descansar directamente en las fuentes que irán al horno.

El ingrediente principal es el queso y mucho porque la cantidad es de aproximadamente de 1 kilo y 500 gramos. La pizza se hornea a alta temperatura durante no más de 10 minutos. Cuando está lista, se retira del horno y se corta en porciones. El resultado es una pizza con una masa crujiente, un queso fundido y abundante y un sabor intenso y delicioso.

El recambio de clientes es continuo, con colas de media cuadra a lo largo de todo el día. Los postres también son un clásico como la torta de ricota, torta de dulce de leche y la gran pasta frola de membrillo.

Ubicación y horario

La Mezzetta abre de lunes a jueves, desde las 9 a medianoche, y los viernes y sábados de 9 a 1:00 de la madrugada. Convirtiéndola en una de las pocas en cerrar un día del fin de semana.

La única de las pizzerías emblemáticas de calle Corrientes que cierra el domingo

El Palacio de la Pizza, ubicada en Avenida Corrientes al 751, forma parte de un corredor de clásicas pizzerías que florecieron en los años ’30 y están directamente relacionadas con el apogeo de esta avenida. Otras pizzerías tradicionales son Las Cuartetas (1936), Guerrín (1932), Los Inmortales (1951) y la sucursal Centro de Banchero (1967).

El acceso al local está enmarcado por vidrieras con marco de madera del tipo guillotina. En una de ellas se exhiben todo tipo de postres. El interior posee dos salones amplios con mesas, separados por la habitación del horno, el largo mostrador y el sector para comer porciones “de parado”.

El Palacio de la Pizza. Foto Instagram.

Nació en 1956, en el mismo lugar donde antes estuvo el Palacio del Café. Una opción para antes o después de una salida al teatro o al cine. Con sus dimensiones de barra y de su horno pizzero a la vista son impactantes, casi como un viaje en el tiempo a la vieja Buenos Aires.

Los mozos llevan a la mesa las pizzas servidas directamente en los moldes gastados por años de uso.

Parte de la ruta imperdible de las pizzerías Foto: Instagram @palaciopizza

La especialidad del Palacio de la Pizza

La más elegida es la de provolone con jamón y morrones que “no aparece en el menú”. Además de deliciosas pizzas, el local es un viaje en el tiempo para transportarte a la época de dorada porteña.

En la carta se incluye otras delicias como la de roquefort con jamón o la famosa fugazzetta rellena con jamón.

Ubicación y horario

El Palacio de la Pizza abre de lunes a sábados, desde las 10.30 la 1.30 horas. Convirtiéndola en la única que no abre los domingos.