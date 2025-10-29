Vuelve el agua: a qué hora llueve en la Ciudad de Buenos Aires este miércoles 29 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que habrá precipitaciones en el territorio porteño. Conocé los detalles del clima, en la nota.

Lluvias en el AMBA. Foto: NA

La semana en la Ciudad de Buenos Aires tiene condiciones cambiantes, por lo que se incluyen lluvias. El pronóstico para este miércoles 29 de octubre indica que puede haber agua en el territorio porteño y sus alrededores, que también pueden tener importantes ráfagas de viento.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, se darán chaparrones en distintos momentos de la jornada, por lo que resulta fundamental conocer a qué hora comienzan las precipitaciones.

Lluvia. Foto: Freepik

A qué hora llueve en la Ciudad de Buenos Aires

En detalle, este miércoles 29 están previstos chaparrones desde la mañana, que también dirán presente por la tarde. Las probabilidades están en el 40%, aunque después del mediodía se pueden sumar vientos, tal como advierte el SMN.

Las ráfagas llegarán por la tarde y pueden tocar los 50 kilómetros por hora. De todos modos, las condiciones comenzarán a mejorar durante la noche, ya que se espera un cielo mayormente nublado, ya sin chances de lluvias sobre la Ciudad de Buenos Aires.

Se esperan lluvias para este miércoles 29 de octubre en Buenos Aires. Foto: SMN

Con respecto a la temperatura, seguirá el leve ascenso de la temperatura, aunque con una mañana fría. La mínima esperada es de 10°, mientras que la máxima tocará los 17° durante la tarde.

Cómo sigue el clima en lo que resta de la semana en Buenos Aires

Clima extendido en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: SMN