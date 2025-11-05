Sabor y pasión por Independiente: el bodegón ideal para los fanáticos del fútbol y los platos abundantes

Este lugar cumple con todos los requisitos para los amantes del buen comer: platos generosos, ambiente familiar y la tradición futbolera de sus dueños. Dónde queda.

La Caldera Resto Foto: Instagram

La gastronomía es parte del alma cultural de las ciudades. En el centro del corazón de los argentinos, se encuentran los mejores bodegones, que ocupan un lugar especial debido a sus porciones abundantes, la atención de calidad y las tradiciones.

Y aunque Buenos Aires tiene cientos de estos rincones que resisten el paso del tiempo, hay uno en particular que destaca por su calidad, historia y precios accesibles, que enamoran a los locales y turistas. Se trata de La Caldera Resto, un bodegón que cumple con todos los requisitos: platos generosos, ambiente familiar y un guiño a la pasión futbolera de Independiente.

La Caldera Resto Foto: Instagram

Ubicado dentro de la sede del Club Atlético Independiente en la Ciudad de Buenos Aires, La Caldera Resto abre sus puertas a todo el público que quiera disfrutar de buena comida a precio justo. Este restaurante no solamente está ubicado en el barrio de Flores, sino que para quienes viven en zona sur, también hay un local en Avellaneda.

El espacio, ubicado exactamente en la Avenida Boyacá al 470, se encuentra decorado con fotos, copas y camisetas firmadas por glorias del club. La carta es concisa, clásica y bien presentada, ideal para las familias que quieren ir a degustar de platos abundantes y llenadores un domingo al mediodía.

La Caldera Resto Foto: instagram

La Caldera Resto: cuánto sale ir a comer en el bodegón de Independiente

Para quienes están buscando comer bien en un bodegón clásico y a buen precio, La Caldera Resto es una opción ideal. En ambas sedes (la de CABA y la de Avellaneda), el restaurante ofrece platos generosos, perfectos para compartir con amigos o familia. Pero ¿Cuánto sale comer allí?

Platos recomendados:

Tortilla rellena de jamón, queso, provoleta y morrón : $16.500. Excelente punto de cocción, tamaño grande y sabor espectacular.

Gran bife “La Caldera” con criolla, muzza, panceta y papas salteadas con verdeo y cherry : $30.500. Plato abundante y lleno de sabor, ideal para compartir.

Milanesa Bochini con cherry confitado, 2 huevos fritos, pesto y provolone: $30.500. Este plato rinde para 2 o 3 personas; combinación de sabores que sorprende.

Vacío a la portuguesa (4 horas de cocción): $30.500. Se trata de una carne tierna y sabrosa que se desarma con sólo tocarla.

La Caldera Resto Foto: instagram

Según los críticos, La Caldera Resto no solo cumple, sino que supera las expectativas. Con ambiente familiar, comida abundante y precios accesibles, es un lugar donde cada plato refleja cuidado y dedicación. Incluso las presentaciones son clásicas, pero prolijas, manteniendo el espíritu del bodegón tradicional.