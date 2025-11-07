Cuánto sale la fugazzeta rellena en La Mezzetta, lleva más de un kilo de muzzarella y es considerada la mejor de CABA

Lo que hace diferente a su fugazzeta es su deliciosa masa y su generoso relleno, lo que la convirtieron en unas de las imperdibles para los amantes de esta especialidad porteña.

Pizzería La Mezzetta. Foto: X

Ubicada en Villa Ortúzar, la pizzería La Mezzetta logró coronarse en la escena gastronómica local gracias a su icónica fugazzeta rellena, un delicioso plato que se convirtió en un favorito de los amantes de las pizzas rellenas. Para quienes buscan disfrutar de esta delicia, surge la gran pregunta: ¿cuánto sale la porción?

¿Cuánto sale la porción de fugazzeta rellena en La Mezzetta?

La Mezzetta es considerada la mejor pizzería de CABA y la porción de fugazzeta rellena cuesta entre $3.500. Mientras que el precio de la rellena de 8 porciones cuesta entre $27.200.

La grande de muzzarella cuesta $15.200 y la porción de fainá $.1400.

Con sus precios, La Mezzetta se convierte en una excelente opción para saborear algunas de las pizzas más emblemáticas de la ciudad.

Cuánto sale comer en La Mezzetta Foto: Propia

El secreto del éxito

La especialidad de cebolla rellena que prepara, lleva una preparación particular: cortan la masa en bollos para que queden gruesos, la dejan descansar para que fermente y aumente el volumen. Luego, colocan la muzzarella en el molde, dan vuelta la pizza, la estiran y le agregan chimichurri. La vuelven a dejar descansar directamente en las fuentes que irán al horno.

El ingrediente principal es el queso y mucho porque la cantidad es de aproximadamente de 1 kilo y 500 gramos. La pizza se hornea a alta temperatura durante no más de 10 minutos. Cuando está lista, se retira del horno y se corta en porciones. El resultado es una pizza con una masa crujiente, un queso fundido y abundante y un sabor intenso y delicioso.

Fugazzetta rellena en La Mezzetta. Foto Instagram @pizzerialamezzetta

El recambio de clientes es continuo, con colas de media cuadra a lo largo de todo el día. Los postres también son un clásico como la torta de ricota, torta de dulce de leche y la gran pasta frola de membrillo.

Ubicación y horario

La Mezzetta abre de lunes a jueves, desde las 9 a medianoche, y los viernes y sábados de 9 a 1:00 de la madrugada. Convirtiéndola en una de las pocas en cerrar un día del fin de semana.