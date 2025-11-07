Cuánto sale la fugazzeta rellena en La Mezzetta, lleva más de un kilo de muzzarella y es considerada la mejor de CABA
Ubicada en Villa Ortúzar, la pizzería La Mezzetta logró coronarse en la escena gastronómica local gracias a su icónica fugazzeta rellena, un delicioso plato que se convirtió en un favorito de los amantes de las pizzas rellenas. Para quienes buscan disfrutar de esta delicia, surge la gran pregunta: ¿cuánto sale la porción?
Lo que hace diferente a su fugazzeta es su deliciosa masa y su generoso relleno, lo que la convirtieron en unas de las imperdibles para los amantes de esta especialidad porteña.
¿Cuánto sale la porción de fugazzeta rellena en La Mezzetta?
La Mezzetta es considerada la mejor pizzería de CABA y la porción de fugazzeta rellena cuesta entre $3.500. Mientras que el precio de la rellena de 8 porciones cuesta entre $27.200.
La grande de muzzarella cuesta $15.200 y la porción de fainá $.1400.
También podría interesarte
Con sus precios, La Mezzetta se convierte en una excelente opción para saborear algunas de las pizzas más emblemáticas de la ciudad.
El secreto del éxito
La especialidad de cebolla rellena que prepara, lleva una preparación particular: cortan la masa en bollos para que queden gruesos, la dejan descansar para que fermente y aumente el volumen. Luego, colocan la muzzarella en el molde, dan vuelta la pizza, la estiran y le agregan chimichurri. La vuelven a dejar descansar directamente en las fuentes que irán al horno.
El ingrediente principal es el queso y mucho porque la cantidad es de aproximadamente de 1 kilo y 500 gramos. La pizza se hornea a alta temperatura durante no más de 10 minutos. Cuando está lista, se retira del horno y se corta en porciones. El resultado es una pizza con una masa crujiente, un queso fundido y abundante y un sabor intenso y delicioso.
El recambio de clientes es continuo, con colas de media cuadra a lo largo de todo el día. Los postres también son un clásico como la torta de ricota, torta de dulce de leche y la gran pasta frola de membrillo.
Ubicación y horario
La Mezzetta abre de lunes a jueves, desde las 9 a medianoche, y los viernes y sábados de 9 a 1:00 de la madrugada. Convirtiéndola en una de las pocas en cerrar un día del fin de semana.