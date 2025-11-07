Frente frío y tormentas, una combinación explosiva: las zonas de Buenos Aires que se verán afectadas por la lluvia

La noche del jueves 6 de noviembre y la mañana del viernes 7 estarán marcadas por fuertes precipitaciones en distintas ciudades y pueblos de la provincia.

Lluvias en distintas zonas de la provincia de Buenos Aires. Foto: Unsplash.

Las lluvias se hicieron presentes durante toda la semana en distintas zonas de la provincia de Buenos Aires. La noche de este jueves 6 de noviembre y la jornada del viernes 7 no serán la excepción, dado que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por una fuerte tormenta que se gestará en la previa del fin de semana.

Los vientos fríos del sur traerán fuertes lluvias que afectarán gran parte de Buenos Aires. En ese sentido, el organismo meteorológico adelantó que se registrarán distintos focos de precipitaciones a lo largo de varios días.

Lluvia y frío en Buenos Aires. Foto: NA.

El SMN advirtió que durante la noche del jueves 6 de noviembre los frentes fríos provocarán una fuerte tormenta en el sur de la provincia de Buenos Aires, con impacto en localidades como Sierra de la Ventana, Olavarría, Las Flores y San Carlos de Bolívar.

Con el correr de las horas, el fenómeno se desplazará hacia el conurbano bonaerense y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según el pronóstico, la mañana del viernes 7 comenzará con intensas lluvias y ráfagas de viento de consideración en toda la capital.

Además de la Ciudad, las condiciones adversas alcanzarán a zonas cercanas como La Plata, Lomas de Zamora, Morón, Tres de Febrero y Avellaneda, entre otras. Las temperaturas oscilarán entre los 14° y los 19°, lo que anticipa una jornada fresca y con una marcada sensación térmica baja.

El clima en la Ciudad de Buenos Aires durante el próximo fin de semana

El clima en la Ciudad de Buenos Aires durante el próximo fin de semana presentará condiciones variables. El viernes 7 se espera una jornada inestable, con lluvias persistentes a lo largo del día y ráfagas de viento que podrían generar momentos de malestar. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 19°.

El sábado 8 comenzará con una mañana fría, marcada por los 11°, aunque hacia la tarde el tiempo mejorará y el sol se asomará parcialmente, permitiendo un leve ascenso de la temperatura hasta los 20°.

Finalmente, el domingo 9 será la jornada más agradable del fin de semana: el cielo estará despejado y las temperaturas alcanzarán nuevamente los 20°, configurando un día ideal para disfrutar al aire libre y realizar actividades recreativas.