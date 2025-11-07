Problemas para viajar en el AMBA: suspenden un importante servicio de trenes durante cuatro días en noviembre

Producto de distintas obras, el ramal de una línea no funcionará durante el próximo fin de semana largo. Todos los detalles, en la nota.

Tren Mitre. Foto: X @InfoTrenMitre

Se acerca un nuevo fin de semana largo en Argentina, por lo que muchas personas realizan distintos planes, incluso sin tener que viajar a otras ciudades. En este marco, aquellos usuarios de los trenes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) recibieron una mala noticia.

Entre el viernes 21 y el lunes 24 de noviembre tendrá lugar un fin de semana extra largo en Argentina. Sin embargo, habrá un servicio fundamental de trenes que no funcionará en la fecha señalada, ya que se avanzará con nuevas obras.

Estación Carupa, del tren Mitre. Foto: Trenes Argentinos

En el marco de una serie de trabajos, la línea Mitre funcionará de manera restringida, e incluso uno de los ramales no prestará servicio ninguno de los cuatro días mencionados.

El ramal del tren Mitre que no funcionará durante el fin de semana largo

Según lo informado por Trenes Argentinos, “durante el fin de semana largo del 21 al 24 de noviembre se ejecutarán obras de renovación de vías y de alcantarillas en Núñez y Carupá, y trabajos de renovación del sistema de señales en el ingreso a la terminal de Retiro”.

Esto tendrá efecto en el normal funcionamiento del servicio: el ramal Tigre no prestará servicio entre el viernes 21 y lunes 24 de noviembre.

Con respecto a los ramales J.L. Suárez y Bmé. Mitre, ambos funcionarán limitados entre Belgrano R y sus cabeceras, por lo que llegarán a Retiro.

Así funcionará la Línea Mitre de trenes durante el fin de semana largo. Foto: Trenes Argentinos

Cabe mencionar que hubo una importante aclaración: “Las tareas podrían suspenderse si las condiciones climáticas son desfavorables”.

“Hasta el momento, se acondicionaron más de 18 kilómetros de vías. Las tareas comenzaron en febrero de 2024 y contemplan: la renovación total de 40 kilómetros de vía; 47 kilómetros de tercer riel; la intervención de 24 pasos a nivel y 22 pasos peatonales; el recambio de 4 paragolpes en Tigre; la renovación de 23 aparatos de vía y la intervención de 65 puentes o alcantarillas (obras de arte)”, detallaron desde Trenes Argentinos.

Sobre los días elegidos para frenar el servicio, explicaron: “La mayoría de las intervenciones se ejecuta en horario nocturno para no afectar el servicio. Sin embargo, existen sectores de difícil acceso y tramos muy extensos que requieren una interrupción mayor que se ejecutan durante varios días consecutivos, en general durante los fines de semana para afectar lo menos posible el servicio”.