Por qué se brinda con sidra en las fiestas: historia, simbolismo y tradición que une generaciones

Brindar durante las fiestas es una tradición que se mantiene de generación en generación, que combina la celebración y los deseos para el próximo año de forma perfecta. ¿Por qué se elige la sidra?

Sidra en las fiestas Foto: unsplash

Uno de los momentos más importantes de Navidad y Año Nuevo es, sin dudas, el del brindis. Ese instante en el que la familia se une en la celebración y agradecen lo vivido, piden por un mejor año y unen sus copas en el centro de la mesa. La bebida elegida es la sidra, que simboliza mucho más que un aperitivo, sino que representa la verdadera unión.

Se trata de una bebida fermentada a base de manzana que tiene su origen en Europa, especialmente en regiones como Asturias y el País Vasco, donde se producía de manera artesanal desde hace siglos. Con el tiempo, llegó a América y se popularizó en fiestas y celebraciones familiares, en especial durante fin de año y Navidad.

Sidra en las fiestas Foto: unsplash

En sus comienzos, la sidra no era consumida solamente por su sabor, sino porque era una de las más accesibles junto con otros licores y gracias a su efervescencia, se convirtió en la bebida ideal para marcar momentos especiales.

El acto de brindar tiene un profundo significado: representa buenos deseos, unidad familiar y la celebración de un nuevo ciclo. La sidra, con su color dorado y burbujeante, simboliza alegría, prosperidad y abundancia. Además, su ligereza permite disfrutar de varios brindis durante la noche sin que la celebración pierda su encanto.

Por qué se brinda con sidra en las fiestas

Brindar con sidra no solamente es un gesto de celebración, sino que además es una costumbre que conecta a distintas generaciones, acercando a amigos y familiares a compartir un memento sumamente íntimo.

La efervescencia de la bebida, el tintinear de las copas y el aroma dulce de la manzana crean un ambiente festivo y armonioso que se ha mantenido a lo largo del tiempo.

Sidra en las fiestas Foto: unsplash

Entre los beneficios de tomar sidra en Navidad y Año Nuevo, se encuentran los siguientes:

Bebida ligera y menos alcohólica: suele tener menor graduación alcohólica que el vino o la cerveza, lo que permite disfrutar de la bebida sin excederse.

Fuente de antioxidantes: al ser fermentada a partir de manzanas, la sidra contiene compuestos antioxidantes naturales, como polifenoles, que ayudan a proteger las células del daño oxidativo.

Propiedades digestivas: la fermentación de la sidra genera pequeñas cantidades de ácido acético y probióticos naturales, que pueden favorecer la digestión y el equilibrio de la flora intestinal.

Elegir sidra para el brindis no es casualidad: su historia, simbolismo y sabor la han convertido en la bebida predilecta de las fiestas. Más allá de la tradición, brindar con sidra es un acto que celebra la vida, la unión y los buenos deseos para el año que comienza.