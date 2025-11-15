Una emblemática marca de alfajores marplatenses cierra sus puertas: los motivos de la drástica decisión

La histórica fábrica de alfajores de Mar del Plata anunció que detiene su producción y ventas, tanto en locales como online. Desde la empresa explicaron que la decisión busca “frenar para tomar perspectiva y recuperarse”.

Una emblemática marca de alfajores marplatenses cierra sus puertas. Foto: Instagram @alfajoreslostpuales

Una reconocida marca de alfajores de Mar del Plata anunció el cierre de sus puertas, luego de haber alcanzado gran notoriedad en los últimos años. A través de un comunicado en sus redes sociales, Los T’ Puales informaron que detendrán su producción y que, por el momento, solo continuarán vendiendo el stock disponible.

“A veces hace falta frenar para tomar perspectiva y recuperarse. Por ahora es un cierre sin fecha definida. Nos encantaría poder decir que volvemos, pero no está decidido”, expresaron desde la empresa.

En el mismo mensaje aclararon que la sucursal ubicada sobre Avellaneda, entre Olavarría y Güemes, ya se encuentra cerrada, mientras que la fábrica de Avenida Libertad seguirá funcionando por unos días más. También confirmaron el cese de las ventas minoristas, mayoristas y online. “Solo se podrá conseguir lo que quede en algunos comercios”, precisaron.

Los T’ Puales cierra sus puertas. Foto: Instagram @alfajoreslostpuales

Un cierre inesperado tras un año de reconocimiento

La noticia sorprendió a los fanáticos del dulce marplatense, sobre todo porque en 2023 Los T’ Puales fue galardonada con el premio al Mejor Alfajor de Chocolate Negro en el Campeonato Mundial del Alfajor, gracias a su versión clásica de dulce de leche con cobertura de chocolate amargo.

Los T’ Puales cierra sus puertas. Foto: Instagram @alfajoreslostpuales

Este certamen, que reúne a las principales marcas del país y del exterior, busca reconocer la calidad y el trabajo artesanal detrás de uno de los productos más emblemáticos de la Argentina, valorando las recetas tradicionales y la innovación dentro del sector alfajorero.

Cómo hacer alfajores de maicena en casa

Ingredientes (para unos 12 alfajores)

200 g de manteca a temperatura ambiente

100 g de azúcar

2 yemas de huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla

150 g de harina común

150 g de maicena (fécula de maíz)

1 cucharadita de polvo de hornear

1 pizca de sal

Dulce de leche repostero (cantidad necesaria)

Coco rallado, azúcar impalpable o chocolate (opcional)

Cómo hacer alfajores de maicena en casa.

Paso a paso