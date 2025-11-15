Una emblemática marca de alfajores marplatenses cierra sus puertas: los motivos de la drástica decisión
Una reconocida marca de alfajores de Mar del Plata anunció el cierre de sus puertas, luego de haber alcanzado gran notoriedad en los últimos años. A través de un comunicado en sus redes sociales, Los T’ Puales informaron que detendrán su producción y que, por el momento, solo continuarán vendiendo el stock disponible.
“A veces hace falta frenar para tomar perspectiva y recuperarse. Por ahora es un cierre sin fecha definida. Nos encantaría poder decir que volvemos, pero no está decidido”, expresaron desde la empresa.
En el mismo mensaje aclararon que la sucursal ubicada sobre Avellaneda, entre Olavarría y Güemes, ya se encuentra cerrada, mientras que la fábrica de Avenida Libertad seguirá funcionando por unos días más. También confirmaron el cese de las ventas minoristas, mayoristas y online. “Solo se podrá conseguir lo que quede en algunos comercios”, precisaron.
Un cierre inesperado tras un año de reconocimiento
La noticia sorprendió a los fanáticos del dulce marplatense, sobre todo porque en 2023 Los T’ Puales fue galardonada con el premio al Mejor Alfajor de Chocolate Negro en el Campeonato Mundial del Alfajor, gracias a su versión clásica de dulce de leche con cobertura de chocolate amargo.
Este certamen, que reúne a las principales marcas del país y del exterior, busca reconocer la calidad y el trabajo artesanal detrás de uno de los productos más emblemáticos de la Argentina, valorando las recetas tradicionales y la innovación dentro del sector alfajorero.
Cómo hacer alfajores de maicena en casa
Ingredientes (para unos 12 alfajores)
- 200 g de manteca a temperatura ambiente
- 100 g de azúcar
- 2 yemas de huevo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 150 g de harina común
- 150 g de maicena (fécula de maíz)
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 pizca de sal
- Dulce de leche repostero (cantidad necesaria)
- Coco rallado, azúcar impalpable o chocolate (opcional)
Paso a paso
- Batir la manteca y el azúcar hasta que la mezcla esté cremosa.
- Agregar las yemas y la esencia de vainilla, mezclando bien.
- Tamizar harina, maicena, polvo de hornear y sal. Incorporar a la mezcla anterior hasta formar una masa suave y homogénea. Si está pegajosa, dejar reposar 15 minutos en la heladera.
- Estirar la masa sobre una superficie enharinada hasta que tenga unos 0,5 cm de espesor.
- Cortar círculos con un cortante o vaso. Colocarlos en una placa con papel manteca.
- Hornear a 180 °C durante 10–12 minutos, hasta que apenas se doren los bordes. Importante: no deben dorarse demasiado.
- Dejar enfriar completamente antes de rellenar.
- Rellenar con dulce de leche y unir dos tapas formando un sándwich.
- Decorar con coco rallado en los bordes o espolvorear azúcar impalpable. También se pueden bañar en chocolate.