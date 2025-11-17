Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este lunes 17 de noviembre de 2025

Clima en Tucumán

Pronóstico matutino

El clima en Tucumán para la mañana de hoy promete ser parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas que llegarán hasta 8.5°C. Se espera una humedad relativa de 41%, lo que puede generar una sensación térmica algo fresca. Los vientos soplarán desde el sureste a una velocidad máxima de 7 km/h, lo que permitirá un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Por la tarde y la noche, el pronóstico indica que las temperaturas máximas alcanzarán los 22.4°C, con un cielo parcialmente cubierto. La velocidad del viento se mantendrá constante, alcanzando ráfagas de hasta 11 km/h. La humedad podría aumentar ligeramente a medida que avance el día, en torno al 41%.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tucumán

Dado que se esperan temperaturas agradables, es recomendable utilizar ropa ligera y aplicar protector solar si se planea estar al aire libre. Mantenerse hidratado y realizar actividades en espacios abiertos serán elecciones adecuadas para disfrutar del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 17 de noviembre de 2025

Hoy, el sol saldrá a las 08:06 y se pondrá a las 18:35, ofreciendo aproximadamente 10 horas y 29 minutos de luz solar. Se recomienda aprovechar la luz natural para actividades que se planeen al aire libre.

Importante destacar que no se esperan lluvias durante la jornada, lo que contribuye a un día perfecto para disfrutar al aire libre.