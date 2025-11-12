En un barrio tradicional de Buenos Aires, el bodegón ideal para comer bien por menos de $10.000

Promociones imperdibles hacen de un restaurante una parada obligada. Los precios más tentadores y las comidas más elegidas.

Un bodegón imperdible en el barrio porteño de Once. Foto: Ciudad de Buenos Aires

En un contexto en el que muchos comensales prefieren precios accesibles y comida abundante antes que deliciosa, un bodegón en el barrio porteño de Once es furor en Buenos Aires dado que combina las tres características mencionadas. El típico bueno, bonito y barato que tan difícil de encontrar es.

La calle Sarmiento 1906 es el lugar donde se encuentra San Cayetano, un restaurante con salón amplio, mesas largas, paredes llenas de fotos antiguas y un aroma a bodegón inconfundible que se huele en toda la cuadra. El trato cercano sumado a los platos deliciosos que ofrece, hacen que cada noche el sitio se llene.

El bodegón San Cayetano. Foto: El bodegón del náutico.

Es que este lugar no solo ofrece platos abundantes, sino que convierte la comida casera en su sello distintivo: ravioles con estofado, matambre a la pizza y buñuelos tan contundentes como irresistibles son algunos de los más pedidos. Todo se prepara con ese sabor familiar que reconforta, el mismo que convierte cada comida en una experiencia simple pero inolvidable.

Las promociones son irresistibles: milanesa de pollo con guarnición por $8.000, costillas de cerdo con acompañamiento a $7.500 y sandwiches de milanesa entre $7.000 y $8.000. Todas las opciones incluyen papas fritas, puré o ensalada.

Así, para quienes buscan la esencia del bodegón porteño —porciones generosas, ambiente familiar y ese toque casero que reconforta—, este local de Sarmiento 1906 es una parada obligada que siempre deja ganas de volver.

Las propuestas más irresistibles del bodegón San Cayetano

La carta tiene opciones para todos los paladares: desde milanesas napolitanas y supremas rellenas hasta cortes de parrilla a buen precio y guisos perfectos para los días fríos.

Además, los menús para compartir hacen de San Cayetano el punto de encuentro ideal para grupos que buscan comer bien, abundante y sin gastar de más. Todo con ese sabor casero que lo distingue y lo mantiene entre los preferidos de los porteños.