Piden limitar el consumo del agua en Buenos Aires: por qué motivo y qué zonas se ven afectadas

“Es de vital importancia restringir los usos del agua potable. Se requiere limitar el consumo a instancias de hidratación e higiene, evitando todo uso no esencial”, plantearon desde la empresa proveedora del servicio.

Uso del agua. Foto: Unsplash.

En medio de la temporada de calor, Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA) solicitó a los usuarios un uso responsable del agua potable. Esto se debe a que las altas temperaturas sostenidas de los últimos días elevaron el uso a niveles que la red no puede acompañar, lo que pone en riesgo el normal suministro en las localidades alcanzadas.

“Es de vital importancia restringir los usos del agua potable. Se requiere limitar el consumo a instancias de hidratación e higiene, evitando todo uso no esencial”, planteó la empresa.

En tanto, ABSA explicó que en los últimos días, con máximas que superaron ampliamente los 30 grados, aumentó la demanda de agua de red “a niveles imposibles de satisfacer”.

Canilla, agua. Foto: Unsplash

“El consumo se ha incrementado de manera tal que las reservas no pueden recuperarse en los horarios nocturnos como habitualmente ocurre”, señalaron.

A su vez, remarcaron la necesidad de restringir los usos no prioritarios, entre los cuales se destacan: evitar la utilización de agua de red en consumos recreativos y el llenado de piletas; postergar el lavado de autos y el riego de veredas y espacios verdes.

ABSA es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina, cuya área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires, incluyendo partidos del interior como Chivilcoy, General Madariaga, Pehuajó, Lincoln, Dolores, y zonas del conurbano como Merlo, Moreno, José C. Paz, San Miguel, y Campana. Actualmente, la empresa brinda sus servicios a 2,6 millones de personas.

Un partido bonaerense estudiará la calidad del agua que se toma

Distintas localidades de Buenos Aires atraviesan una preocupación creciente por la calidad del agua potable. Un caso es el de Mercedes, donde vecinos de la zona llevan a cabo una campaña impulsada por el grupo T.A.S. (Tomemos Agua Segura).

La misma se propone un empadronamiento voluntario de hogares y muestras de agua para llevar a cabo análisis independientes respecto de su composición.

El objetivo principal es construir un panorama más preciso y que verifique la situación, sin que se dependa en exclusividad de los informes municipales, cuya transparencia quedó en duda por diversos sectores de la comunidad.

La convocatoria surgió de forma espontánea entre vecinos que manifestaron su preocupación respecto de la falta de respuestas claras y ante la ausencia de un plan integral que se haga cargo de la problemática.