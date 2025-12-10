Trámites de PAMI: cómo consultar el prestador y centro médico asignado a cada jubilado

PAMI asigna a cada afiliado un centro médico para guardias, internaciones y tratamientos prolongados. Conocer cuál es el prestador asignado permite saber dónde atenderse ante una urgencia y también gestionar un cambio en caso de disconformidad.

El Programa de Asistencia Médica Integral, PAMI. Foto: NA.

El Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) le asigna a cada afiliado un centro médico o prestador para la atención por guardia, internaciones y tratamientos prolongados.

Esta información resulta clave para saber a dónde debe acudir el beneficiario ante una urgencia, una cirugía programada o cualquier otro procedimiento que requiera de una asistencia médica continua.

Centro de PAMI. Foto: X @PAMI_org_ar.

Además, conocer al prestador asignado también da la posibilidad de poder modificarlo si se siente disconformidad, a fin de obtener una atención que satisfaga más al beneficiario.

Hay que tener en cuenta que, ante cualquier internación, PAMI tiene una cobertura del 100% con sus afiliados, que incluye todas las prácticas médicas que sean necesarias, sin ningún tipo de excepción.

Solo hace falta presentar el DNI y la credencial de PAMI para poder ingresar a una guardia o a un servicio de internación. En ese sentido, la obra social ofrece sus servicios sociosanitarios a más de cinco millones de personas a lo largo y ancho del país, lo que resalta que cada prestador asignado está preparado para atender urgencias y resolver procedimientos de diversa complejidad.

Programa de Atención Médica Integral (PAMI). Foto: NA

¿Cómo consultar el prestador médico asignado de PAMi?

Cada afiliado cuenta con un hospital, clínica o centro médico asignado para guardias, internaciones y tratamientos prolongados. Esta información se puede verificar a través de dos vías:

Cartilla web de PAMI : allí se puede consultar el centro médico correspondiente según el domicilio, el tipo de afiliación y la disponibilidad con la que cuenta los prestadores.

Agencia PAMI: también se puede realizar la consulta de manera presencial en la agencia correspondiente, siempre que se cuente con un turno previo.

Las diferentes maneras de poder cambiar de prestador médico

En el caso de que el afiliado no esté de acuerdo con el prestador que PAMI le haya designado, está en todo su derecho de poder modificarlo. Para ello puede realizar un trámite tanto virtual como presencial.

Trámite virtual : está disponible en : está disponible en el sitio de PAMI . Se puede completar desde celular, tablet o computadora.

Trámite presencial: se lleva a cabo en cualquier Agencia PAMI, con turno solicitado en turnos.pami.org.ar.

Hay que tener en cuenta que el cambio del prestador no se da de manera inmediata y hay pactados una serie de plazos oficiales:

Trámites del 1 al 20 : el cambio rige desde el primer día del mes siguiente.

Trámites del 21 al 30: el cambio impacta en el mes subsiguiente.

Ambulancia de PAMI. Foto: X Pami

Quiénes pueden gestionar la asignación o modificación del prestador

El propio afiliado.

Un apoderado.

Un familiar o tercero autorizado.

Documentación requerida