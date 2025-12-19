Ni microondas ni horno: cuál es la forma rápida y eficiente de preparar un menú caliente en Nochebuena

Hay varias formas de dominar el arte culinario sin necesidad de calentar la cocina en los días de Navidad y Año Nuevo, ya que hace mucho calor. Las mejores ideas, aquí.

Año Nuevo, Navidad. Foto: Freepik

Diciembre y las fiestas de fin de año suelen llegar con temperaturas altas y con muchísimo calor, y es por eso que muchas familias optan por platos fríos en la mesa navideña. Sin embargo, existen alternativas para disfrutar de la comida caliente sin necesidad de prender el horno o el microondas.

La clave, por supuesto, para este tipo de comidas consiste en la planificación. Una solución eficiente y cada vez más aplicada entre los expertos de cocina es el disco de arado, que permite preparar carnes, verduras y hasta pastas con salsas calientes sin afectar la temperatura interior de la casa. Sin embargo, hay otras alternativas que podrían solucionar varios platos.

Comida caliente en Navidad Foto: Unsplash.

Cuáles son las alternativas para cocinar platos calientes en Nochebuena sin usar horno

Otra alternativa clásica es la parrilla, que no solo evita el calor puertas adentro, sino que además aporta sabor y practicidad. Carnes, achuras, verduras grilladas e incluso quesos o panes rellenos pueden conformar un menú completo y festivo sin complicaciones.

Para quienes prefieren evitar la cocción por completo, una opción en crecimiento es pedir comida caliente para retirar. Rotiserías, casas de comidas y emprendimientos gastronómicos suelen ofrecer menús especiales de Nochebuena listos para llevar y servir.

Parrilla de Navidad. Foto: Freepik

Este tipo de propuestas permite ahorrar tiempo, reducir el estrés previo a la cena y asegurarse platos calientes sin esfuerzo. Además, muchas opciones incluyen comidas tradicionales adaptadas a la fecha, desde carnes al horno hasta pastas rellenas.

Salir a cenar a un restaurante es otra alternativa cada vez más elegida. Muchos locales abren la noche del 24 con menús cerrados, servicio completo y ambiente climatizado, lo que elimina por completo la necesidad de cocinar en casa

Además de evitar el calor, salir a comer permite disfrutar de una experiencia diferente, sin tareas domésticas ni limpieza posterior, y brinda la posibilidad de compartir la noche de manera más relajada.

En definitiva, ya sea al disco, a la parrilla, con comida para retirar o en un restaurante, es posible disfrutar de un menú caliente en Nochebuena sin transformar la cocina en un horno. La clave está en elegir la opción que mejor se adapte a cada familia y al clima del verano