Cinco increíbles planes navideños para hacer en CABA este fin de semana: actividades gratuitas, paseos y música

La capital argentina se llena de luces, música y sabores para celebrar la Navidad. Descubrí los eventos más esperados y cómo disfrutarlos.

Navidad en centros comerciales a cielo abierto. Foto: Gobierno de la Ciudad.

Las calles de Buenos Aires son invadidas por el espíritu navideño. Estrellas, adornos y disfraces de Papá Noel decoran las esquinas de la ciudad, e inspiran ánimo festivo en cada rincón. Los planes para este fin de semana están, como no podía ser de otra manera, vinculados con las fiestas de fin de año.

Hay festivales temáticos, propuestas culturales alternativas y experiencias gastronómicas que despiertan el apetito a cualquiera.

Navidad en la Ciudad

Navidad en la Ciudad Foto: GCBA

La Ciudad de Buenos Aires se tiñe de rojo y blanco. Desde el 18 de diciembre hasta el 22 del mismo mes, en Plaza Sicilia, Palermo, el pintoresco paseo se pone en “modo Navidad” para celebrar.

Tocará la Camerata Bariloche, la Orquesta Académica del Teatro Colón y Facundo Ramírez interpretará la Misa Criolla. La entrada es libre y gratuita.

Circuito Papal en Flores

Basílica de Flores Foto: GCBA

Una propuesta cultural en forma de recorrido pensada para conocer los lugares claves de la vida del Papa antes de ser Francisco Primero. Ubicado en el barrio de Flores, y en honor a su nacimiento, un 17 de diciembre de 1936, el 19 de diciembre a las 15 horas se hará un homenaje al primer Papa americano de la historia.

Se visitará el frente de su casa natal, la escuela primaria, la iglesia en la que tomó su Primera Comunión y la basílica donde recibió el llamado de Dios. Permitirá conocer la historia de un hombre cuya cercanía, su condición de argentino y su elección por los más pobres cambiaron el rumbo de la Iglesia Católica, y atrajo a miles de jóvenes en todo el mundo a la misma.

Colon Inmersivo

El jardín del artista en Giverny de Monet

Desde el 15 de diciembre al 18 de febrero se podrá disfrutar en el Teatro Colón de una experiencia multimedia inmersiva que transportará a los participantes directamente a la genialidad del aclamado pintor Claude Monet.

Especialmente pensada para los amantes del arte, el recorrido incluye decorados inspirados en los cuadros de Monet, cascos de realidad virtual, explicaciones de sus obras, y espacios creativos como mesas de dibujo.

Las entradas cuestan 40.000 pesos por persona y los menores de 14 años tienen descuentos especiales.

Papá Noel en la Casa de la cultura

Papa Noel en la Casa de la Cultura Foto: GCBA

Un momento mágico en el corazón de Buenos Aires. La Casa de la Cultura invita a grandes y chicos a disfrutar de este evento, desde el martes 9 de diciembre al sábado 23 en Avenida de Mayo al 575.

Papá Noel estará de visita en la Casa de la Cultura para encontrarse con los niños, sacarse una foto y recibir sus cartas llenas de deseos.

La Carta Argentina

Comida típica de la zona Foto: Instagram @saboresdelaferiademataderos/

El sábado 20 y domingo 21 de diciembre en el Hipódromo de Palermo, se consignará el festival que celebra la cocina como expresión cultural y federal de nuestro país. Un encuentro que busca poner en valor la producción local y promover la industrialización de materias primas nacionales.

Con un formato de feria gastronómica, este evento contará con la participación de más de 30 productores y cocineros invitados, ofreciendo una variedad de productos elaborados por productores nacionales, como quesos, carnes, aceites de oliva y otros alimentos típicos de la tierra argentina.

Bajo el lema “De la tierra al fuego, del plato al alma”, el encuentro promete ser una maravilla para los amantes del buen comer. Además, la entrada es libre y gratuita.