El primer fin de semana largo del año: declararon feriado el próximo viernes 2 de enero

El beneficio es para distintos trabajadores, que tendrán un descanso extendido gracias al feriado decretado. Enterate todo, en la nota.

Calendario de feriados en 2026. Foto: Unsplash.

Después del Año Nuevo, algunas personas tendrán un descanso extendido en Argentina, gracias a un feriado. Esto vuelve a poner en la agenda pública el debate acerca del impacto de los fines de semana largos en la economía, así como también en la organización del trabajo y la planificación de actividades, ya sea en el sector público como en el privado.

En este contexto, el viernes 2 de enero fue declarado feriado, por lo que esto se une al 1° de enero y al primer fin de semana del año.

Feriado el 2 de enero: ¿dónde será?

Entonces, el 2 de enero no será un feriado nacional: será un asueto administrativo provincial solo dispuesto para la provincia de Tucumán.

¿Qué días serán feriados en 2026? Foto: Freepik

La decisión beneficia a los trabajadores de la Administración Pública Provincial y de las Comunas Rurales. Para el sector privado, la decisión de dar o no descanso a sus trabajadores depende del empleador.

El gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, firmó el Decreto N.º 3.935/1 donde se establece asueto administrativo para el viernes 2 de enero. Pero la medida alcanza con exclusividad a los empleados públicos provinciales y a los trabajadores de las comunas rurales, quienes se verán beneficiados con un fin de semana XXL.

Es que al combinarse con los feriados por Navidad y Año Nuevo (si se toma desde el 24 de diciembre), determinados trabajadores estatales podrán beneficiarse con hasta 10 días consecutivos de descanso, ya que en el calendario se incluye desde el pasado 24 de diciembre -incluyendo el viernes 26- además del 31 de diciembre, a los que se suma el próximo 2 de enero.

Desde el Gobierno de Tucumán explicaron que la medida busca facilitar la organización de las tareas administrativas durante este receso de fin de año, un período donde la actividad suele disminuir de manera considerable.

Cabe aclarar que ante la duda que se genera acerca del servicio bancario, el viernes 2 de enero estarán operando los bancos con total normalidad. En ese sentido, las únicas dos jornadas sin servicio en estas entidades serán el miércoles 31 de diciembre y el jueves 1 de enero.

El calendario de feriados en 2026

Feriados inamovibles:

Jueves 1° de enero

Lunes 16 de febrero

Martes 17 de febrero

Martes 24 de marzo

Jueves 2 de abril

Viernes 3 de abril

Viernes 1° de mayo

Lunes 25 de mayo

Sábado 20 de junio

Jueves 9 de julio

Martes 8 de diciembre

Viernes 25 de diciembre

Feriados inamovibles y trasladables. Foto: Pexels

Feriados trasladables:

Miércoles 17 de junio

Lunes 17 de agosto

Lunes 12 de octubre

Viernes 20 de noviembre

Feriados con fines turísticos