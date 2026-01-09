Una ciudad de la Costa Atlántica tiene el colectivo más caro de Argentina, pero suma dos buses gratuitos para turistas: días y horarios

Dos empresas privadas acercan dos colectivos que funcionan todos los días durante enero 2026, ideal para los turistas que disfrutan de unas vacaciones en el mar.

Pinamar, Costa Atlántica, playas

Durante el verano, muchas personas optan por vacacionar en la Costa Atlántica y Pinamar es un destino muy elegido. En este marco, el transporte puede ser fundamental, ya que no todas las familias cuentan con movilidad propia y acuden al transporte público.

Para estas personas hay dos buenas noticias y es la aparición de buses gratuitos que llevan a los turistas y habitantes a recorrer la ciudad, pasando por la playa.

Pinamar, Costa Atlántica. Foto: X @danielscioli

Mientras que Pinamar es señalado como el sitio con el colectivo más caro del país, dos empresas optaron por poner a disposición buses que trasladen a las personas sin costo alguno.

Los colectivos gratuitos para viajar en Pinamar

Partiendo desde el centro, estos colectivos pasan por puntos claves de este punto turístico de la Costa Atlántica. El Banco Galicia y Medifé pusieron a disposición dos servicios que pueden ser aprovechados por los turistas.

Bus Galicia, Banco Galicia

Por un lado, el Bus Galicia funciona entre las 11 y 19, con salidas desde el centro para luego pasar por Av. Bunge y Av. del Mar, donde atraviesa algunos de los principales paradores de la ciudad. Un punto a destacar es que estos vehículos no tienen techo, por lo que permite disfrutar aún más del paisaje que se ofrece.

Bus Galicia en Pinamar. Foto: Banco Galicia

Las paradas mencionadas, tras su inicio en el Casino de Pinamar, son en Negroni, La Gamba, Cocodrilo y Parador CR. Este servicio acercado por el Banco Galicia funciona todos los días, desde las 11 hasta las 19.

Free Bus, Medifé

Medifé es la otra compañía con su propio colectivo gratuito durante el verano 2026. Su recorrido conecta Pinamar Norte con el frente costero, por lo que es un medio ideal para muchas familias que no estén cerca de la playa.

Bus Galicia en Pinamar. Foto: Instagram

A diferencia del Bus Galicia, este servicio estará únicamente en enero, pero también funcionará todos los días entre las 11 y 19.

Con salidas entre 25 a 30 minutos, desde Av. Bunge y Av. Libertador, alcanza el Centro Comercial de Pinamar Norte, para volver por la Avenida del Mar, con un paso por el Parador Boutique y retomar en Av. Libertadores.

La empresa indicó que este servicio “reafirma su compromiso de estar cerca, brindando experiencias que suman bienestar y facilitan tu verano”.