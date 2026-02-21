Ejercicios Ejército argentino. Foto: X/fuerzaaerea_arg

El Ejército Argentino realizó en la provincia de Córdoba su primera operación aerotransportada del 2026, en el marco del plan anual de adiestramiento operacional. En este despliegue participaron diferentes elementos que integran la IV Brigada Aerotransportada y contó además con el apoyo de la Fuerza Aérea Argentina, consolidando una nueva instancia de ejercitación conjunta.

Las unidades de la Brigada, en el trascurso de varias jornadas, desarrollaron actividades en distintos puntos del territorio cordobés, incluidos lanzamientos en La Calera y en el Lago San Roque.

Ejercicios del Ejército argentino. Foto: X/ @Ejercito_Arg

El cronograma contempló marchas forzadas y de aproximación, prácticas de aerodesembarco de piezas de artillería junto a vehículos y personal, además de maniobras de aeromovilidad con el apoyo de un helicóptero UH-1H perteneciente a la Sección de Aviación de Ejército de Despliegue Rápido.

Más de 600 lanzamientos durante el ejercicio

Según lo informado con carácter oficial, durante el ejercicio de aerocooperación se completaron más de 600 lanzamientos, tanto de apertura automática como manual. La Fuerza Aérea desplegó un avión C-130H Hércules y sumó la participación de efectivos del Grupo de Operaciones Especiales, además de personal y medios de la Escuela de Aviación Militar, habitual zona de embarque cuando los saltos se realizan en el sector conocido como La Mezquita.

Ejercicios Ejército argentino. Foto: X/fuerzaaerea_arg

Uno de los hitos de la semana fue el lanzamiento de paracaidistas sobre el Lago San Roque, actividad ejecutada con apoyo de la Compañía de Ingenieros Paracaidistas 4, unidad con asiento en esa región. Este tipo de prácticas exige una coordinación precisa y fortalece la capacidad de inserción en ambientes complejos.

También el Grupo de Artillería Paracaidista 4 desarrolló prácticas de aerodesembarco desde un C-130H Hércules en la Escuela de Aviación Militar. Para la operación se emplearon piezas Oto Melara M56 de 105 mm, vehículos 4x4 Unimog U416 y Polaris MRZR-4. Las maniobras incluyeron embarque, carreteo y desembarco en movimiento del material y del personal, incrementando la complejidad de la ejercitación.

Ejercicios Ejército argentino. Foto: X/fuerzaaerea_arg

El adiestramiento también incorporó un ejercicio interagencial de protección civil. Bajo la conducción del Regimiento de Infantería Paracaidista 14 se conformó una Fuerza de Tareas con fracciones de distintas unidades con asiento en Córdoba. La actividad contó con apoyo de la Gendarmería Nacional Argentina, la Policía de Córdoba, bomberos voluntarios y el Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC), bajo coordinación de la Secretaría de Gestión de Riesgo provincial.

Ejercicios Ejército argentino. Foto: X/fuerzaaerea_arg

Los escenarios contemplaron control de áreas, supresión de incendios, descontaminación de material tóxico y evacuación de heridos. Tras finalizar las actividades, el personal realizó el repliegue y una reunión de cierre que permitió evaluar resultados y fortalecer la integración entre fuerzas militares y organismos civiles.