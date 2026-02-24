Ya se puede viajar con mascotas Foto: Foto generada con IA

Desde 2026, viajar con mascotas en tren en Argentina dejó de ser una complicación para convertirse en una opción accesible y regulada. La Secretaría de Transporte y Trenes Argentinos habilitaron oficialmente el traslado de animales domésticos en servicios de larga distancia, una medida que responde a la creciente demanda de viajeros que no quieren dejar a sus compañeros de cuatro patas en casa.

¿Qué trenes permiten viajar con mascotas?

Actualmente, los servicios habilitados para viajar con mascotas incluyen los trenes de larga distancia hacia Mar del Plata, Junín, Bragado y Rosario, todos operados por Trenes Argentinos.

La habilitación aplica únicamente a coches de primera clase especialmente designados, y cada formación admite un máximo de ocho mascotas, lo que garantiza un ambiente controlado y seguro para todos los pasajeros.

Los perros aúllan cuando escuchan música y hay una explicación científica ancestral. Foto: Unsplash.

Requisitos obligatorios para poder viajar

La normativa es clara y apunta tanto a la seguridad del animal como al bienestar general dentro del tren. Antes de embarcar, los dueños deben cumplir con los siguientes requisitos:

Transportín cerrado , rígido o semirrígido, de hasta 48 cm x 45 cm , donde la mascota debe permanecer durante todo el viaje.

Documentación sanitaria obligatoria :



Correa, bozal y chapa identificatoria , que pueden requerirse en instancias de control o movimiento en estaciones.

Kit de limpieza para cualquier eventualidad durante el trayecto.

La mascota debe ser mayor de tres meses.

Además, las mascotas solo pueden viajar entre estaciones cabecera, sin posibilidad de ascenso o descenso en paradas intermedias.

Trenes. Foto: NA

Ubicación dentro del tren

El transportín debe ubicarse en el asiento contiguo al del pasajero responsable, ocupando un lugar propio, ya que el animal no puede viajar sobre las piernas ni suelto dentro del vagón.

Este esquema replica las regulaciones generales definidas para todo el transporte terrestre de jurisdicción nacional, donde se exige que los animales viajen siempre en contenedores cerrados y certificados.

¿Cuánto cuesta viajar con tu mascota?

El pasaje para la mascota tiene un costo diferencial, que se suma al boleto del pasajero. Si bien el precio exacto varía según el destino y disponibilidad, Trenes Argentinos confirmó que la tarifa es fija y puede adquirirse tanto en la web oficial como en boleterías.

El Gobierno autorizó a las empresas de transporte a establecer sus propias tarifas, como parte de la normativa nacional que regula también los micros de larga distancia.

¿Qué mascotas pueden viajar?

Se permite el traslado de perros y gatos domésticos. Los perros guía o de asistencia continúan viajando sin cargo y sin restricciones, tal como establece la legislación vigente.

Una medida esperada por miles de viajeros

La habilitación del transporte de mascotas en trenes se enmarca en la Resolución 2076/2025, que moderniza la normativa y equipara los servicios terrestres con el transporte aéreo, donde esta práctica ya era común.

Para muchos pasajeros, la decisión representa un avance significativo en derechos y facilita los viajes familiares, especialmente en temporadas de verano.