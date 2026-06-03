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La línea Sarmiento funcionará con servicio limitado el fin de semana: los motivos y qué ramales afecta

Trenes Argentinos informó que un ramal de la línea Sarmiento se verá afectado en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno nacional y ejecutada por Trenes Argentinos Infraestructura.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
Actualizado el 3 de junio de 2026 a las 12:16
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Los trabajos contemplan la instalación de nuevos circuitos de vía en el tramo comprendido entre las estaciones Merlo y Paso del Rey. Foto: NA.
Los trabajos contemplan la instalación de nuevos circuitos de vía en el tramo comprendido entre las estaciones Merlo y Paso del Rey. Foto: NA. Foto: -
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Trenes Argentinos informó que el ramal Once-Moreno de la línea Sarmiento prestará un servicio limitado entre las estaciones Once y Merlo debido a trabajos de renovación integral del sistema de señalamiento.

La medida regirá desde las 10 de la mañana del sábado 6 de junio hasta las 20 del domingo 7, período durante el cual los trenes no circularán entre Merlo y Moreno.

Según indicó la empresa ferroviaria, las tareas forman parte de la renovación integral de señalamiento que se desarrolla en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno nacional y ejecutada por Trenes Argentinos Infraestructura.

Trenes Argentinos informó que el ramal Once-Moreno de la línea Sarmiento prestará un servicio limitado entre las estaciones Once y Merlo debido a trabajos de renovación integral del sistema de señalamiento. Foto: NA.

Los trabajos contemplan la instalación de nuevos circuitos de vía en el tramo comprendido entre las estaciones Merlo y Paso del Rey, con el objetivo de mejorar los niveles de seguridad operacional del sistema ferroviario.

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Para llevar adelante la intervención, será necesario interrumpir la circulación de las formaciones en ese sector por razones de seguridad. Desde Trenes Argentinos señalaron que, una vez finalizadas las obras, el servicio retomará su funcionamiento habitual. De esta manera, el lunes 8 de junio la línea Sarmiento operará con sus frecuencias normales.

La obra podría suspenderse si las condiciones climáticas son desfavorables. Por ello, los pasajeros podrán consultar en la página oficial o en la APP de Trenes Argentinos.

Renovación histórica en la Línea Roca: qué obras se harán entre Constitución y Temperley

Los trabajos abarcarán el tramo entre Constitución y Temperley e incluirán intervenciones sobre las cuatro vías del corredor, puentes, pasos a nivel y estaciones clave como Gerli, Lanús y Remedios de Escalada. Además, se prevé la modernización de cruces vehiculares y peatonales, la instalación de nueva infraestructura ferroviaria y mejoras de accesibilidad para los pasajeros.

Entre las tareas previstas se encuentra el reemplazo de dos puentes metálicos por nuevas estructuras de hormigón armado, además de la incorporación de rieles largos soldados, durmientes de hormigón pretensado y nuevas fijaciones elásticas. También se renovarán aparatos de vía y sistemas de señalamiento para mejorar la seguridad operacional y optimizar la frecuencia de circulación.

Trenes Argentinos. Foto: NA

Cómo será el esquema de obras para evitar interrupciones en el servicio de la línea Roca

Según explicaron desde Trenes Argentinos Infraestructura, la obra fue diseñada para minimizar el impacto sobre los usuarios. El esquema de ejecución contempla intervenciones nocturnas de aproximadamente seis horas, coordinadas junto con la operadora ferroviaria una vez que comiencen las tareas.

Para aquellas obras que requieran más tiempo de trabajo, se estima que podrían realizarse cortes parciales durante algunos fines de semana, aunque aclararon que esas definiciones se tomarán de manera progresiva y en función del avance de los trabajos.

Otro de los puntos centrales del proyecto es que la renovación se realizará por etapas. “No se espera intervenir todas las vías a la vez. Se trabajará de manera escalonada”, señalaron desde el área de prensa de la empresa estatal. De esta manera, el objetivo será mantener el funcionamiento habitual del servicio mientras avanza la modernización de la infraestructura.

Trenes ArgentinosTren Línea SarmientoObras públicas
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

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