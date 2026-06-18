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Una de las líneas de colectivos más usadas de CABA cambió su recorrido: cuál es y cómo será su nuevo trayecto

La compañía de transporte público detalló que el cambio se aplicará sobre uno de los ramales que ingresaba a una zona clave de Palermo, pasando por avenidas como Figueroa Alcorta y sectores cercanos a espacios emblemáticos como el Jardín Japonés o el Hipódromo.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Una de las líneas de colectivos más usadas de CABA cambió su recorrido.
Una de las líneas de colectivos más usadas de CABA cambió su recorrido. Foto: NA
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Desde comienzos de junio, la empresa Transportes Avenida Bernardo Ader S.A. (TABA) implementó modificaciones en uno de los ramales de la línea 130, que conecta la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano bonaerense. La principal novedad es que el servicio identificado como “ramal Panamericana” dejó de ingresar a los Bosques de Palermo, una zona clave del circuito habitual.

Según informó la propia compañía a través de un comunicado difundido en redes sociales y replicado por la cuenta especializada Ciudad de Bondis, el cambio implica que ese ramal “hará el mismo recorrido que el ramal Munro”. Esto supone una reconfiguración en la traza dentro de la Ciudad, especialmente en el sector norte.

Cambios en el recorrido de la línea 130: qué tramo fue eliminado

La línea 130 es una de las más extensas del sistema de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Opera bajo la órbita de TABA y une puntos estratégicos como La Boca, San Telmo y Retiro con zonas del norte del Gran Buenos Aires, incluyendo Vicente López, Florida, Munro y Boulogne Sur Mer.

El ramal Panamericana de la línea 130 dejó de ingresar a los Bosques de Palermo, una zona clave del circuito habitual. Foto: Facebook (Vías y buses)

Hasta ahora, el ramal Panamericana ingresaba parcialmente en el área de los Bosques de Palermo, pasando por avenidas como Figueroa Alcorta y sectores cercanos a espacios emblemáticos como el Jardín Japonés o el Hipódromo. Sin embargo, con la modificación vigente desde este mes, ese tramo quedó suprimido.

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El nuevo recorrido de la línea 130: unión del ramal Panamericana y Munro

El sistema de ramales de la línea 130 incluye distintas opciones históricas para llegar a destino. Entre ellas, el recorrido por “Munro” y “Panamericana”, que ofrecían alternativas según el tránsito y la zona específica a cubrir en el norte metropolitano.

Con la nueva disposición, ambos servicios de la línea 130 convergen en un mismo itinerario dentro de la Ciudad. Foto: Facebook (Vías y buses)

Con la nueva disposición, ambos servicios convergen en un mismo itinerario dentro de la Ciudad, lo que en la práctica simplifica la oferta pero también elimina variantes que podían resultar más convenientes para algunos pasajeros.

El ramal por Munro (que ahora pasa a ser la referencia) circula desde el sur porteño por avenidas centrales como Paseo Colón, Alem y Libertador, continúa por Figueroa Alcorta y luego se dirige hacia el corredor norte atravesando Núñez, Vicente López y San Isidro, hasta llegar a Boulogne.

Cómo impacta el cambio del ramal Panamericana en los usuarios

El ajuste podría tener efectos directos en los pasajeros habituales, sobre todo en quienes utilizaban el ramal Panamericana para acceder a zonas específicas de Palermo. La eliminación de ese desvío implica que deberán reorganizar sus combinaciones o realizar trayectos complementarios.

La línea 130 mantiene una alta demanda debido a su extensión y su conexión con áreas claves del barrio porteño de Palermo. Foto: Facebook (Vías y buses)

Asimismo, la unificación de recorridos puede traer aparejada una mayor regularidad en las frecuencias o simplificación operativa, aunque la empresa no detalló en el comunicado si habrá cambios en los tiempos de viaje o en las paradas.

La línea 130 mantiene una alta demanda debido a su extensión y su conexión con áreas clave tanto laborales como turísticas, incluyendo el microcentro, Retiro y distintos polos de salud y educación. Su frecuencia es continua durante todo el día, con intervalos que pueden oscilar entre pocos minutos en horarios pico y mayores tiempos de espera durante la noche.

ColectivosTransporte públicoCiudad de Buenos Aires
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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