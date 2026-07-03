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Después del 9 de julio, llega otro feriado en Buenos Aires: quiénes descansan

El calendario de julio suma un nuevo descanso en la provincia de Buenos Aires. Conocé qué municipios tendrán feriado local el 16 de julio y a quiénes alcanza la medida.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Nuevo feriado después del 9 de julio en Buenos Aires
Nuevo feriado después del 9 de julio en Buenos Aires Foto: Archivo NA
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Después del feriado nacional por el Día de la Independencia, varias localidades bonaerenses tendrán una nueva jornada no laborable por celebraciones patronales. La medida alcanza a la administración pública, el Banco Provincia y, de manera optativa, a otros sectores.

Un nuevo feriado local sorprende a varias ciudades bonaerenses

El mes de julio llega cargado de fechas clave para miles de vecinos de la provincia de Buenos Aires. Después del feriado nacional del 9 de julio, que conmemora el Día de la Independencia, un grupo de municipios tendrá una nueva jornada de descanso pocos días más tarde.

Se trata del miércoles 16 de julio, fecha en la que distintas ciudades y localidades bonaerenses celebrarán sus fiestas patronales, motivo por el cual fue declarado día no laborable en esos distritos. La información fue difundida a partir del cronograma de feriados locales vinculado a la provincia y al Banco Provincia.

Aunque no se trata de un feriado nacional ni alcanza a todo el territorio bonaerense, la medida sí tendrá impacto directo en la actividad administrativa, bancaria y, en algunos casos, comercial de las zonas incluidas.

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Qué se celebra el 16 de julio

El feriado local del 16 de julio está relacionado principalmente con las festividades patronales que distintas comunidades realizan en honor a sus tradiciones religiosas y culturales. En muchos municipios, esta fecha está vinculada con la celebración de la Virgen del Carmen, una de las advocaciones marianas con mayor arraigo en varias localidades del interior bonaerense.

Calendario Foto: Foto generada con IA

Durante estas jornadas suelen organizarse misas, procesiones, actos institucionales, ferias, encuentros vecinales y actividades culturales. Por eso, además de implicar un día de descanso para determinados sectores, la fecha también funciona como una oportunidad para fortalecer la identidad local y promover el movimiento turístico interno.

Cuáles son las ciudades con feriado el 16 de julio

De acuerdo con el cronograma informado, el descanso alcanzará a doce partidos bonaerenses que tendrán actividad reducida o suspendida por sus celebraciones locales. Entre los municipios incluidos se encuentran:

  • Zárate
  • Chivilcoy
  • Cañuelas
  • Carlos Casares
  • Carmen de Areco
  • General Rodríguez
  • Benito Juárez
  • General La Madrid
  • Pellegrini
  • Lobería
  • Las Flores
  • Carmen de Patagones

En estas jurisdicciones, la jornada será considerada no laborable para ciertos sectores, especialmente en dependencias públicas y entidades bancarias provinciales.

También habrá localidades alcanzadas dentro de otros partidos

Además de los partidos principales, el cronograma incluye a distintas localidades que pertenecen a otros municipios bonaerenses y que también tendrán su jornada especial el 16 de julio. Entre ellas figuran La Violeta, El Socorro y Mariano Benítez, en el partido de Pergamino; Villa Saboya y General Villegas; Dennehy y Francisco Quiroga, en Nueve de Julio; Pasteur, en Lincoln; Necochea y la localidad 16 de Julio, perteneciente al partido de Azul.

Mar del Plata Foto: NA

Este tipo de fechas suelen generar dudas porque no siempre aparecen en el calendario nacional de feriados. Sin embargo, son reconocidas a nivel local y provincial para permitir la participación de los vecinos en las actividades conmemorativas.

A quiénes alcanza el día no laborable

La medida impacta principalmente en la Administración Pública y en las sucursales del Banco de la Provincia de Buenos Aires ubicadas en las localidades alcanzadas. En esos casos, los trabajadores tendrán una jornada sin prestación de tareas habituales.

Para la industria, el comercio y otras actividades privadas, el alcance puede ser optativo o depender de lo que establezcan las autoridades locales, cámaras empresarias o empleadores. Por eso, quienes trabajen en el sector privado deberán consultar con su empresa o comercio si la fecha será considerada no laborable.

Por qué no es un feriado nacional

Una de las principales confusiones alrededor del 16 de julio es que no se trata de un feriado incluido en el calendario nacional. Es decir, no aplica para todo el país ni para toda la provincia de Buenos Aires.

A diferencia de fechas como el 9 de julio, que es un feriado nacional inamovible, este descanso responde a celebraciones propias de cada distrito. Por ese motivo, solo beneficia a quienes viven o trabajan en las ciudades y localidades que fueron incorporadas al cronograma oficial de feriados locales.

Qué tener en cuenta si vivís en una de estas ciudades

Quienes residan en alguna de las localidades alcanzadas deberán anticiparse a posibles cambios en la atención de organismos públicos, bancos, escuelas o comercios. En especial, se recomienda verificar horarios de atención, turnos programados y operaciones bancarias presenciales.

También puede ser una buena oportunidad para actividades recreativas, encuentros familiares o escapadas cortas dentro de la provincia, ya que muchas comunas aprovechan la fecha para organizar propuestas culturales, religiosas y gastronómicas.

El calendario de julio suma otro descanso clave

Con esta medida, julio vuelve a posicionarse como un mes con varias fechas relevantes para los bonaerenses. Tras el feriado nacional por el Día de la Independencia, el miércoles 16 de julio será una jornada especial para miles de vecinos que podrán disfrutar de un nuevo descanso local.

Aunque no tendrá alcance nacional, el feriado será importante para las comunidades incluidas, que cada año mantienen vivas sus tradiciones patronales y refuerzan el sentido de pertenencia local.

FeriadosJulioCalendario
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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