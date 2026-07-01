Vuelve un histórico tren sanitario: recorrerá el país con atención médica gratis, trámites y servicios sociales

Vuelve el Tren 25 de Mayo Foto: Instagram @noticiasdelparana

El regreso del Tren 25 de Mayo marca una nueva etapa para los operativos territoriales sobre rieles. La formación fue recuperada tras permanecer detenida en Tafí Viejo, Tucumán, con un fuerte deterioro estructural y operativo, según informó el Ministerio de Capital Humano.

Un tren recuperado para llegar a más provincias

El Tren 25 de Mayo vuelve a recorrer la Argentina como un dispositivo móvil de asistencia integral. Su función no estará limitada al traslado ferroviario: la formación fue acondicionada para brindar prestaciones sanitarias preventivas, atención social, trámites esenciales y actividades educativas, culturales y recreativas.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. El objetivo oficial es complementar el trabajo que ya realiza el Tren 9 de Julio, otra formación destinada a acercar servicios del Estado a localidades del interior.

Ofrece trámites de ANSES y RENAPER, odontología, mamógrafo, rayos X y actividades culturales Foto: Gobierno.arg

De esta manera, el regreso del tren busca ampliar la cobertura territorial, especialmente en zonas donde el acceso a controles médicos, documentación o atención social puede ser más limitado.

Qué servicios gratuitos ofrecerá el Tren 25 de Mayo

La formación cuenta con 11 vagones especialmente equipados para atender a las comunidades que visite durante su recorrido. Entre los espacios disponibles se incluyen consultorios médicos, áreas de atención social, oficinas para trámites, un vagón cultural y sectores destinados a estudios específicos.

Entre los principales servicios se destacan:

Consultorios de atención médica primaria y social .

Oficinas de ANSES y RENAPER para la gestión de trámites esenciales.

Vagón odontológico equipado con dos sillones completos e instrumental.

Vagón cultural con microcine , pensado para propuestas educativas y recreativas.

Nuevo vagón con mamógrafo y equipo de rayos X general.

Además, cada operativo contará con la participación de médicos generalistas, enfermeros, odontólogos, trabajadores sociales, psicólogos, fonoaudiólogos y otros especialistas, en coordinación con gobiernos provinciales y locales.

Dónde comenzó el recorrido del tren sanitario

El primer destino confirmado fue la provincia de Chaco, donde el Tren 25 de Mayo inició su operativo el 1 de junio de 2026 y permanecerá activo hasta el 3 de julio. Durante ese período recorrerá distintas estaciones para acercar atención gratuita a vecinos de varias localidades.

El histórico Tren 25 de Mayo volvió a circular con atención médica gratuita Foto: Instagram @saludchaco

El cronograma informado para Chaco incluye paradas en Hermoso Campo, General Pinedo, Presidencia Roque Sáenz Peña, Fontana y Resistencia, de acuerdo con la comunicación provincial.

La llegada del tren contempla un despliegue de cinco semanas consecutivas, con servicios de salud, vacunación, trámites, orientación social y actividades culturales disponibles para los habitantes de cada zona y localidades cercanas.

Una formación que estaba abandonada en Tafí Viejo

Antes de su puesta en valor, el Tren 25 de Mayo se encontraba detenido en un depósito ferroviario de Tafí Viejo, Tucumán. Según la información oficial, el estado de la formación era crítico: presentaba techos deteriorados, ventanas vandalizadas, pisos en mal estado, mobiliario obsoleto y sistemas de aire acondicionado fuera de funcionamiento.

Frente a ese escenario, se avanzó con un proceso de recuperación para devolverle operatividad. La decisión permitió transformar una estructura ferroviaria en desuso en un dispositivo itinerante con capacidad para llevar servicios básicos a más puntos del país.

Por qué el regreso del Tren 25 de Mayo es importante

El retorno del Tren 25 de Mayo tiene impacto social porque permite acercar prestaciones clave a comunidades que, en muchos casos, deben trasladarse largas distancias para realizar controles médicos, gestionar documentación o acceder a organismos nacionales.

El modelo de tren sanitario permite concentrar en un mismo operativo distintas áreas de atención: salud preventiva, vacunación, odontología, asistencia social, documentación, cultura y educación. Esta combinación convierte a la formación en una herramienta territorial de alto alcance, especialmente para familias del interior.

Además, al complementar el trabajo del Tren 9 de Julio, el Gobierno busca ampliar la llegada de estos dispositivos móviles a nuevas localidades y mejorar el acceso a servicios esenciales sin intermediarios.

Cuáles serán las próximas provincias que podría visitar

Si bien el primer operativo confirmado se desarrolla en Chaco, el plan original de recuperación del Tren 25 de Mayo contemplaba llegar a provincias del norte y centro del país, entre ellas Salta, Santiago del Estero, Santa Fe, Tucumán, Jujuy, Catamarca y Córdoba, según información oficial difundida durante el proceso de puesta en valor.

El cronograma completo dependerá de la coordinación entre Nación, provincias y municipios, además de las condiciones operativas de cada tramo ferroviario.