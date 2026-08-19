La Ciudad declaró emergencia por 90 días en el mercado de celulares robados y endureció los controles para evitar reventas

La Ciudad declaró emergencia por 90 días en el mercado de celulares robados. Foto: Unsplash

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires declaró la emergencia de la actividad vinculada a la comercialización y reparación de celulares usados por un plazo de 90 días corridos, con el objetivo de reforzar los controles sobre el sector e impedir que dispositivos y repuestos provenientes de robos ingresen al circuito comercial formal.

La medida quedó establecida a través del decreto 295/26, firmado por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y contempla un esquema extraordinario de fiscalización mientras avanza la implementación de un sistema de registro y trazabilidad para las actividades relacionadas con la compra, venta y reparación de teléfonos celulares usados.

Nuevos controles para la venta y reparación de celulares usados en la Ciudad

Durante el período de emergencia, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y el Ministerio de Seguridad porteño llevarán adelante medidas extraordinarias y operativos coordinados en los comercios considerados de mayor riesgo.

El objetivo es reforzar los controles sobre el sector e impedir que dispositivos y repuestos provenientes de robos. Foto: Unsplash

Entre las nuevas exigencias, los locales deberán acreditar el origen legítimo de los teléfonos, repuestos y componentes que tengan para la venta o reparación. En caso de no poder demostrar la procedencia legal de los equipos o las piezas, la AGC estará facultada para realizar procedimientos especiales de fiscalización y ordenar la clausura de los establecimientos.

Zonas de Alta Criticidad: cuáles son los barrios donde se concentrarán los operativos

Uno de los aspectos centrales del decreto es la creación de las denominadas “Zonas de Alta Criticidad”, áreas identificadas a partir de distintos indicadores vinculados a la actividad.

La definición de estas zonas se basa en variables como la concentración de delitos e infracciones, la cantidad de celulares secuestrados o recuperados, las denuncias recibidas, los resultados de operativos de control, la presencia de establecimientos comerciales y los antecedentes de incumplimientos detectados.

Los locales deberán acreditar el origen legítimo de los teléfonos, repuestos y componentes para la venta. Foto: Unsplash

En una primera etapa, las áreas alcanzadas por esta clasificación son:

Retiro - Microcentro

Balvanera - Once

Liniers - Límite Oeste

Chacarita - Villa Crespo

En estos sectores se concentrarán las acciones de control y fiscalización impulsadas por las autoridades.

Suspenden nuevas habilitaciones para locales de celulares usados en zonas críticas

Mientras dure la emergencia, quedará suspendido el inicio y la tramitación de nuevas autorizaciones para actividades relacionadas con la comercialización y reparación de celulares usados dentro de las zonas consideradas críticas.

Además, tampoco podrán gestionarse transferencias de habilitaciones ni ampliaciones de rubro o superficie destinadas a este tipo de comercios.

La definición de estas zonas se basa en variables como la concentración de delitos, denuncias e infracciones. Foto: Unsplash

Registro y trazabilidad: cómo funcionará el sistema para identificar celulares robados

La normativa prevé la puesta en marcha de un sistema de trazabilidad destinado a registrar la actividad de reparación y comercialización de celulares usados.

El objetivo es que cada establecimiento, equipo y operación pueda ser identificado y registrado, permitiendo reconstruir el recorrido de los dispositivos y dificultando el ingreso de teléfonos robados o de sus componentes al mercado formal.

La declaración de emergencia tendrá vigencia durante 90 días corridos y habilita a las autoridades porteñas a intensificar los operativos de control sobre una actividad que, según sostienen desde el Ejecutivo local, requiere una mayor fiscalización para reducir el circuito de comercialización de celulares robados y sus repuestos.