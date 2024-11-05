Kamala Harris: las barreras pueden superarse. Foto: 26 Historia/Reuters/Google.

Kamala Harris nació el 20 de octubre de 1964 en Oakland, California, y es hija de inmigrantes: su madre, Shyamala Gopalan, era investigadora en cáncer de mama de origen indio, y su padre, Donald Harris, es un economista de origen jamaiquino. Su historia está marcada por una combinación de activismo, servicio público y logros pioneros como mujer afroamericana e india.

Creció en un ambiente que fomentaba el activismo y la justicia social.

Asistió a la Universidad de Howard, una de las instituciones históricamente negras más prestigiosas en Estados Unidos, donde estudió ciencias políticas y economía. Posteriormente, obtuvo su título de abogada en la Universidad de California.

Harris comenzó su carrera como fiscal adjunta del condado de Alameda en 1990, donde trabajó en casos relacionados con crímenes violentos y abuso de drogas. Luego, en 2004, fue elegida como la fiscal de distrito de San Francisco, un cargo en el que se destacó por su enfoque en la reforma de la justicia penal, aunque también fue criticada por algunas posturas consideradas demasiado duras, como su enfoque en el encarcelamiento y la falta de acción respecto a la brutalidad policial.

En 2010 fue elegida fiscal General de California, siendo la primera mujer afroamericana y de ascendencia india en ocupar este puesto. Desde ese lugar continuó su labor en temas de reforma de la justicia penal, pero también jugó un papel importante en la defensa de los derechos civiles, la protección de los consumidores y la lucha contra las ejecuciones hipotecarias abusivas tras la crisis financiera de 2008.

En ascenso

En 2016, Harris fue elegida como senadora por California, convirtiéndose en la segunda mujer afroamericana en la historia en formar parte del Senado de Estados Unidos y la primera persona de ascendencia india en hacerlo. Durante su tiempo en el Senado, fue miembro de importantes comités, incluyendo el Comité de Justicia y el de Seguridad Nacional. También se destacó por su estilo incisivo durante las audiencias del Congreso, donde cuestionó a altos funcionarios del gobierno de Donald Trump.

En 2019 lanzó su candidatura para la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de 2020. Aunque su campaña no logró ganar suficiente tracción y se retiró antes de las primarias, dejó una impresión significativa durante los debates, particularmente en sus intercambios sobre temas de justicia racial y económica.

El 11 de agosto de 2020, Joe Biden, entonces candidato presidencial demócrata, eligió a Kamala Harris como su compañera de fórmula. En noviembre de 2020, Biden y Harris ganaron las elecciones presidenciales, y el 20 de enero de 2021, Harris asumió el cargo de Vicepresidenta de Estados Unidos. Esto la convirtió en la primera mujer, la primera persona afroamericana y la primera persona de ascendencia india en ocupar la vicepresidencia del país.

La historia de Kamala Harris. Foto: 26 Historia/Reuters/Google.

La historia de Kamala Harris. Foto: 26 Historia/Reuters/Google.

A lo largo de su carrera, Kamala Harris fue una defensora de la justicia social y la igualdad. Abordó temas como la reforma de la justicia penal, los derechos de las mujeres, la igualdad racial y la lucha contra el cambio climático. Su ascenso a la vicepresidencia inspiró a millones de estadounidenses, especialmente a mujeres y personas de comunidades minoritarias, al mostrar que las barreras históricas pueden ser superadas. Está casada con Douglas Craig Emhoff, un reconocido abogado estadounidense.

En 2024 llegó el momento -por ella- tan esperado, cuando complejas cuestiones de salud sacaron del medio al presidente Joe Biden , candidato inicial de los demócratas; en una nueva carrera hacia la Casa Blanca. Harris se vio en la enorme responsabilidad de enfrentar cara a cara, a todo o nada; al republicano y exmandatario Donald Trump.

Kamala Harris se instaló como una figura central en la política estadounidense. Su rol en la administración de Biden y su gran influencia dentro del Partido Demócrata siguen evolucionando.

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