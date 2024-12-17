Nazis en la OTAN. Fotos: 26 Historia / Archivo Google.

La relación entre antiguos nazis o colaboradores de la alemania del Tercer Reich y sus posibles roles en organizaciones internacionales, como la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), es un tema controvertido y largamente debatido a lo largo de la historia reciente.

Durante la Guerra Fría, algunos funcionarios que habían trabajado para el régimen nazi de Adolf Hitler terminaron siendo reclutados por los servicios de inteligencia de Occidente (principalmente la CIA y la BND, la inteligencia alemana) debido a su experiencia y conocimientos, especialmente en espionaje y contrainteligencia, y por la prioridad estratégica de contener la expansión soviética.

Fueron varios los nazis que integraron la OTAN y casi todos lo hicieron en cargos importantes.

El debate gira en torno a ciertos individuos que, pese a sus antecedentes, fueron reincorporados a la vida política o militar en Alemania Occidental, vueltos a la vida con una nueva “ficha limpia”.

Aquí los casos más destacados:

Reinhard Gehlen

Antiguo general de la Wehrmacht y jefe del departamento de inteligencia militar nazi en el Frente Oriental. Tras la guerra, fue reclutado por la CIA y fundó la Organización Gehlen, que más tarde se convirtió en el BND, el servicio de inteligencia de Alemania Occidental. Aunque Gehlen no fue parte directa de la OTAN, su organización trabajó estrechamente con la Alianza Atlántica como jefe de inteligencia y contraespionaje.

Hans Speidel

General del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Fue implicado en la conspiración para asesinar a Hitler en julio de 1944, lo que le ayudó a rehabilitar su imagen tras el conflicto bélico. En la posguerra, se convirtió en Comandante en Jefe de las Fuerzas Terrestres Aliadas en Europa Central de la OTAN, cargo que ocupó entre entre 1957 y 1963.

Adolf Heusinger

Oficial del alto mando de la Wehrmacht alemana durante la Segunda Guerra Mundial. En días de la posguerra, fue nombrado Jefe del Comité Militar de la OTAN, de 1961 a 1964.

Johann von Kielmansegg

Sirvió como oficial en el ejército nazi durante la Segunda Guerra Mundial, desempeñando funciones en el Estado Mayor alemán. En la posguerra, fue reintegrado al ejército alemán (Bundeswehr) y llegó a ocupar el cargo de Comandante en Jefe de las Fuerzas Aliadas en Europa Central de la OTAN de 1967 a 1968.

Reuniones de la OTAN en la Guerra Fría. Fotos: 26 Historia / archivo Google.

Reuniones de la OTAN en la Guerra Fría. Fotos: 26 Historia / archivo Google.

Walter Krüger

Fue general en las Waffen-SS, las fuerzas paramilitares del régimen nazi. Aunque no hay evidencia directa decargo que efectivamente ocupó en la OTAN, lo que sí es seguro es que colaboró en tareas de inteligencia en la Europa del Este.

Friedrich Foertsch

Oficial de alto rango en el Estado Mayor de la Wehrmacht de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Tras la finalización del conflicto, sirvió como General Inspector de la Bundeswehr y contribuyó a las políticas de defensa de Alemania Occidental desde dentro de la OTAN.

Heinrich Trettner

Fue general en la Luftwaffe, la fuerza aérea alemana durante los días del Tercer Reich. Más tarde se unió al Bundeswehr y desempeñó funciones relevantes en la estructura militar de la OTAN contra los soviéticos.

Estas incorporaciones fueron parte de la estrategia para reintegrar a la República Federal de Alemania al bloque occidental como un aliado clave contra la Unión Soviética.

Aunque polémicas, estas decisiones reflejaron el pragmatismo político de la época. Se priorizó la experiencia militar y de inteligencia frente a las consideraciones éticas.

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