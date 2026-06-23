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El rol del espionaje y la inteligencia en la Guerra de Malvinas: más allá de los archivos desclasificados

Una mirada profunda y original sobre el papel del espionaje, la inteligencia estratégica, las interceptaciones y los errores de análisis en Malvinas, con contexto histórico y claves que los archivos desclasificados ayudan a reconstruir.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Guerra de Malvinas
Guerra de Malvinas Foto: Archivo La Nación
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La Guerra de Malvinas no se libró solamente en el aire, en el mar o en las trincheras. También se combatió en un terreno mucho menos visible, pero igual de decisivo: el de la inteligencia, el espionaje, la intercepción de comunicaciones, el análisis estratégico y la circulación clandestina de información. Cuatro décadas después, la apertura de documentos argentinos, británicos y estadounidenses permite reconstruir mejor ese frente invisible, aunque todavía quedan zonas enteras bajo reserva o cubiertas por silencios institucionales. En Argentina, el Decreto 503/15 desclasificó documentación del conflicto conservada en archivos de las Fuerzas Armadas, mientras que proyectos documentales y archivos públicos ampliaron el acceso a nuevas fuentes para investigadores y periodistas.

La guerra secreta empezó antes del desembarco

Pensar la inteligencia en Malvinas solo desde abril de 1982 es un error. La disputa por las islas tenía ya un largo trasfondo diplomático, militar e informativo, y cada crisis previa dejó lecciones sobre percepción del adversario, capacidad de anticipación y lectura del escenario internacional. Lo que la guerra mostró de forma brutal fue que no alcanza con reunir datos: hay que interpretarlos bien, a tiempo y con una conducción política y militar capaz de convertir esa información en decisiones realistas. El propio Informe Rattenbach, elaborado tras el conflicto, analizó el papel de la inteligencia estratégica y fue durísimo con los niveles de improvisación, negligencia y falta de previsión detectados en la conducción argentina. La comisión fue creada el 2 de diciembre de 1982 y entregó su trabajo el 16 de septiembre de 1983, en un informe voluminoso que recién fue desclasificado oficialmente en 2012.

Qué revelaron los archivos desclasificados de Argentina, Estados Unidos y Reino Unido

Uno de los aportes más importantes de los últimos años fue comprobar que la guerra de inteligencia alrededor de Malvinas fue mucho más internacional de lo que durante décadas se creyó. En Argentina, los Archivos Abiertos Malvinas habilitaron la consulta de documentación de las Fuerzas Armadas vinculada al conflicto. En paralelo, el Proyecto Desclasificados del CELS, Abuelas de Plaza de Mayo y Memoria Abierta reunió una colección temática sobre Malvinas con 133 documentos producidos entre 1976 y 1985 por agencias de Estados Unidos, entre ellas el Departamento de Estado, la CIA, el FBI, el National Archives y el Departamento de Defensa. Esos materiales aportan contexto sobre relaciones bilaterales, venta de armas, tensiones internas y evaluación del conflicto por parte de Washington.

Soldados argentinos en Malvinas Foto: Archivo

Del lado británico, el propio catálogo de The National Archives confirma la existencia de expedientes específicos de“technical intelligence” vinculados a la Operation Corporate, el nombre británico de la campaña de 1982. Uno de esos registros, DEFE 31/203, cubre el período entre el 6 de abril y el 5 de julio de 1982 y quedó abierto al público en 2017. Al mismo tiempo, otros legajos sobre aspectos de inteligencia permanecieron retenidos o cerrados, lo que demuestra que la historia documental de Malvinas todavía está incompleta y que los archivos desclasificados no son el punto final, sino apenas una puerta de entrada.

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Interceptaciones, claves y guerra electrónica: el frente que no se veía

Cuando se habla de espionaje en Malvinas, la imagen popular suele reducirlo todo a un “espía” clásico. Pero en 1982 la inteligencia ya era un sistema complejo que incluía escucha de radio, descifrado, análisis de señales, vigilancia tecnológica, evaluación satelital y explotación de tráfico militar. Distintas reconstrucciones periodísticas basadas en documentación posterior sostienen que los británicos fueron especialmente eficaces para leer y explotar comunicaciones argentinas, favorecidos por su experiencia en intercepción global y por vulnerabilidades en ciertos sistemas de cifrado utilizados por Argentina. Ese mismo universo, sin embargo, también muestra esfuerzos argentinos por obtener información del enemigo mediante unidades de operaciones electrónicas y tareas de interceptación que durante años quedaron casi fuera del relato público.

Guerra de Malvinas Foto: Archivo

Ese dato obliga a revisar una idea muy instalada: que la guerra de inteligencia fue completamente unilateral. No lo fue. Argentina también intentó escuchar, reconstruir patrones y anticipar movimientos británicos, aunque con limitaciones materiales, doctrinarias y de coordinación conjunta. Allí aparece uno de los grandes problemas que señalaron las revisiones posteriores: la diferencia entre reunir indicios valiosos y transformarlos en inteligencia útil para la conducción operacional. El desafío no era solo tecnológico; también era organizacional, analítico y político.

El Informe Rattenbach y la crítica más dura: cuando la inteligencia falla en la conducción

Si hay un documento clave para entender el costado menos épico y más estructural del conflicto, ese es el Informe Rattenbach. Su importancia no reside solamente en la asignación de responsabilidades, sino en haber dejado asentado que la guerra expuso fallas severas en la inteligencia estratégica, la planificación, la logística y la articulación entre fuerzas. Incluso en su estructura formal, el informe incluyó apartados específicos sobre Inteligencia Estratégica y Acción Psicológica, señal de que la comisión consideraba que el fracaso no podía explicarse solo por la diferencia material entre ambos países. Fue, también, un problema de evaluación, anticipación y conducción.

Guerra de Malvinas Foto: Archivo

La importancia histórica de esa crítica es enorme. Durante muchos años, buena parte del relato público sobre Malvinas se concentró en el valor de los combatientes y en la dimensión geopolítica de la causa. Pero los archivos y los informes obligan a sumar otra capa: la guerra también se perdió en el terreno de la información mal procesada, los supuestos erróneos y la lectura deficiente del enemigo y de las propias capacidades. Esa conclusión no reduce el sacrificio de quienes lucharon; al contrario, permite entender mejor el contexto real en el que combatieron.

Más allá de los papeles: por qué Malvinas sigue enseñando una lección actual

Los documentos desclasificados son valiosos, pero no cuentan todo. Algunos expedientes siguen cerrados; otros fueron abiertos de manera fragmentaria; muchos necesitan traducción, contextualización y cruce con otras fuentes. Aun así, el panorama ya es suficientemente claro para afirmar que en Malvinas se disputó una guerra visible y, al mismo tiempo, una guerra invisible: la de los reportes reservados, los mensajes cifrados, los análisis urgentes, la desinformación, la acción psicológica y la inteligencia internacional. El Archivo General de la Nación, por ejemplo, conserva y difunde materiales sobre el conflicto, incluso expedientes de carácter“Secretos, Confidenciales y Reservados”, lo que muestra hasta qué punto la memoria documental de Malvinas todavía sigue expandiéndose.

Por eso, hablar hoy del rol del espionaje y la inteligencia en la Guerra de Malvinas no es un ejercicio de curiosidad marginal. Es una forma de comprender cómo funcionan los conflictos modernos, cómo los Estados construyen verdad y secreto, y cómo las guerras se definen también en espacios donde casi nada se ve. Más allá de los archivos desclasificados, la historia de Malvinas enseña que la información puede ser poder, ventaja, error o derrota. Y que, muchas veces, el desenlace empieza a decidirse mucho antes del primer disparo.

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Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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