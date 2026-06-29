Magdalena: el pueblo bonaerense que resistió ataques franceses y guarda una historia clave de la Argentina

Magdalena combina río, campo e historia viva Foto: Wikipedia

A simple vista, Magdalena parece uno de esos destinos ideales para una escapada tranquila: calles bajas, aire de pueblo, paisaje rural y costa sobre el Río de la Plata. Pero detrás de esa postal bonaerense se esconde una historia mucho más profunda. Este partido, ubicado a poco más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y a unos 50 kilómetros de La Plata, fue durante siglos un territorio estratégico para la defensa, el comercio y la vida social de la región rioplatense.

Un pueblo con pasado colonial y una ubicación estratégica

La historia de Magdalena está íntimamente ligada al Río de la Plata. Su zona ribereña fue clave para vigilar el movimiento de embarcaciones, controlar el comercio y proteger los accesos hacia Buenos Aires. En especial, la localidad de Atalaya, perteneciente al partido de Magdalena, tuvo un papel central como punto de observación costera desde tiempos coloniales. Según registros históricos, en 1663 se ordenó levantar atalayas en la costa para detectar buques enemigos, en un contexto en el que piratas y potencias europeas amenazaban el Río de la Plata.

Sus costas fueron escenario de vigilancia, defensa y resistencia ante ataques extranjeros, incluido un episodio clave frente a tropas francesas Foto: Portal de Magdalena

Con el paso de los años, esa función defensiva se volvió cada vez más importante. En 1735, la guardia de Atalaya fue reforzada con milicianos para observar embarcaciones, controlar el contrabando y proteger la zona. Ya hacia fines del siglo XVIII, las milicias magdalenenses eran consideradas relevantes por su ubicación estratégica y por su capacidad de dar aviso ante la presencia de barcos en la región.

El episodio que marcó a Magdalena: la resistencia ante ataques franceses

Uno de los capítulos menos conocidos, pero más impactantes de la historia local, ocurrió durante el siglo XIX, cuando la zona sufrió hostilidades vinculadas a fuerzas francesas. En 1832 se produjo el Combate del Sauce, episodio en el que tropas francesas atacaron y fueron rechazadas por fuerzas relacionadas con la Guardia de Atalaya.

La tensión no terminó allí. En febrero de 1839 se registró una nueva invasión de tropas francesas, con desembarco y resistencia por parte de fuerzas patrióticas locales. Meses después, el 7 de mayo, barcos vinculados al tráfico del arroyo Atalaya fueron incendiados mientras continuaban las hostilidades francesas, hasta que las tropas de tierra del pago lograron repelerlas tras una acción recordada como heroica.

Este episodio permite entender por qué Magdalena no debe ser vista solamente como un destino turístico, sino también como un escenario de defensa territorial. En sus costas se jugaron disputas vinculadas a la soberanía, el comercio y el control del Río de la Plata, temas fundamentales para comprender la formación histórica de la Argentina.

Magdalena y Atalaya: puertos, saladeros y desarrollo regional

Además de su rol militar y defensivo, Magdalena tuvo una fuerte conexión con el desarrollo productivo. Investigaciones académicas destacan el vínculo histórico entre Magdalena y Atalaya en la costa del Río de la Plata durante los siglos XVIII y XIX, especialmente por el crecimiento urbano y la instalación de la industria saladeril en Atalaya hacia fines del siglo XIX.

Magdalena, uno de los pueblos más antiguos de Buenos Aires Foto: Turismo Magdalena

Los saladeros fueron fundamentales para la economía bonaerense: procesaban carne y derivados para el mercado interno y externo, y marcaron el crecimiento de varios pueblos ribereños. En Magdalena y Atalaya, ese pasado todavía puede rastrearse en ruinas, construcciones antiguas y relatos locales que sobreviven como parte de la memoria colectiva.

Qué se puede visitar en Magdalena

Hoy, Magdalena ofrece una combinación perfecta entre historia, naturaleza, turismo rural y costa. En el casco urbano, uno de los puntos principales es la Plaza San Martín, frente a la cual se encuentra la Iglesia Santa María Magdalena, donde se levantó una primera capilla en 1776. También se destacan el Palacio Municipal, de arquitectura del siglo XIX, el Centro Cultural y Museo, y el Teatro Español, reconocido por su valor patrimonial y cultural.

El destino invita a descubrir su patrimonio, sus balnearios y su rol fundamental en la historia argentina Foto: Wikipedia

Para quienes buscan naturaleza, el destino ofrece balnearios sobre el Río de la Plata, áreas de descanso, espacios para pesca y deportes náuticos como kitesurf y canotaje. Además, el Parque Costero del Sur, Reserva de Biósfera de la UNESCO compartida por Magdalena y Punta Indio, permite realizar caminatas, avistaje de aves y recorridos por bosques ribereños.

En Atalaya, el visitante puede encontrar una experiencia más ribereña y tranquila, con campings, club de yates, pesca, patrimonio histórico y un ambiente de pueblo costero que conserva una identidad muy marcada.

Cómo llegar a Magdalena

Llegar a Magdalena es sencillo y la convierte en una gran opción para una escapada de fin de semana. Desde la Ciudad de Buenos Aires, se puede ir en auto por la Autopista Buenos Aires-La Plata y luego continuar por la Ruta Provincial 11 hacia el sur. Otra alternativa es utilizar la Ruta Provincial 36, especialmente para quienes viajan desde el sur del conurbano bonaerense. El viaje suele demorar entre una hora y media y dos horas, según el tránsito.

Desde La Plata, el trayecto es aún más corto: Magdalena se encuentra a unos 50 kilómetros, por lo que también funciona como paseo de día para quienes buscan combinar historia, río y gastronomía local.

Por qué Magdalena es importante para la historia argentina

La importancia de Magdalena está en su doble identidad: fue territorio de vigilancia y defensa, pero también un espacio productivo, religioso, rural y cultural. Sus costas ayudaron a proteger el acceso al Río de la Plata; sus milicias participaron en episodios de resistencia; sus pueblos crecieron alrededor del comercio, los saladeros y la vida de frontera; y sus edificios todavía conservan señales de ese pasado.

Visitar Magdalena es, en definitiva, recorrer una parte poco difundida de la historia argentina. Un lugar donde el río no es solo paisaje: también fue camino, frontera, amenaza y oportunidad. Un pueblo bonaerense que parece detenido en el tiempo, pero que guarda capítulos decisivos para entender cómo se defendió y se construyó la Argentina.