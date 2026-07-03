El secreto bajo Buenos Aires: qué historias esconden los nombres de las estaciones del Subte

Línea del subte A Foto: Ciudad de Buenos Aires

El Subte de Buenos Aires no es solamente un medio de transporte: es un museo en movimiento. Desde que la actual Línea A fue inaugurada el 1° de diciembre de 1913, uniendo Plaza de Mayo con Plaza Miserere, la Ciudad se convirtió en pionera: fue el primer sistema subterráneo de América Latina y del hemisferio sur.

Más de un siglo después, sus estaciones siguen contando historias. Algunas llevan nombres de fechas patrias, otras recuerdan a personalidades de la cultura, a barrios que cambiaron de fisonomía o a hechos dolorosos que quedaron grabados en la memoria colectiva. En cada cartel hay una pista: Buenos Aires también se lee bajo tierra.

Primera Junta: la estación que antes se llamaba Caballito

Una de las estaciones más curiosas es Primera Junta, en la Línea A. Hoy es parte esencial del movimiento cotidiano de Caballito, pero en sus orígenes tuvo otro nombre: Caballito. Fue inaugurada el 1° de julio de 1914 y durante décadas funcionó como cabecera de la línea hasta la extensión hacia el oeste.

Inauguración del la Línea A, un hito en Sudamérica

Su nombre actual recuerda a la Primera Junta de Gobierno de 1810, pero su entorno también tiene una fuerte conexión con la historia del transporte porteño. Desde allí parten vías hacia el Taller Polvorín, y ese mismo trazado de superficie es utilizado los fines de semana y feriados por el Tramway Histórico de Buenos Aires, una joya para nostálgicos y curiosos.

Plaza Miserere: mucho más que Once

Para miles de pasajeros, Plaza Miserere es simplemente “Once”. Sin embargo, el nombre oficial de la estación remite a Antonio González Varela, conocido como “Miserere”, dueño de antiguos terrenos de la zona. La estación fue parte del tramo inaugural de 1913 de la Línea A, cuando Buenos Aires sorprendía al mundo con un transporte subterráneo moderno.

El dato llamativo es que esta zona ya era un punto clave antes del subte: conectaba con el ferrocarril y se transformó en un corazón comercial, popular y caótico de la Ciudad. Por eso, Plaza Miserere no es solo una estación: es una postal del pulso porteño.

Pasteur - AMIA: una estación atravesada por la memoria

En la Línea B, Pasteur - AMIA es una de las estaciones con mayor carga simbólica. Originalmente llamada Pasteur, incorporó la referencia a la AMIA en homenaje a las víctimas del atentado del 18 de julio de 1994. La estación se encuentra en una zona profundamente vinculada con la comunidad judía argentina y con uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente del país.

El nombre combina dos dimensiones: por un lado, Louis Pasteur, figura central de la ciencia; por el otro, la memoria de una tragedia que todavía reclama justicia. En un sistema donde millones caminan apurados, esta estación obliga a detener la mirada.

Carlos Gardel: el Zorzal que canta en la Línea B

Otra parada inevitable es Carlos Gardel, también en la Línea B. Ubicada cerca del Abasto, la estación rinde homenaje al máximo ícono del tango. Su nombre dialoga directamente con el barrio, donde la figura de Gardel se volvió parte del paisaje urbano, entre fileteados, murales, bares y recuerdos.

La estación demuestra cómo el subte no solo ordena recorridos: también construye identidad. En este caso, bajar allí es ingresar a una zona donde el tango dejó de ser música para convertirse en patrimonio emocional de Buenos Aires.

Malabia - Osvaldo Pugliese: tango, militancia y barrio

La Línea B también tiene una estación con doble nombre: Malabia - Osvaldo Pugliese. La primera denominación responde a la calle; la segunda, al histórico músico, compositor y director de orquesta. En una ciudad donde el tango es casi una religión urbana, el homenaje a Pugliese suma una capa cultural al mapa subterráneo.

El cartel aún se puede ver en la estación Malabia Foto: Archivo

Su caso es interesante porque muestra una tendencia cada vez más frecuente: estaciones que conservan referencias geográficas, pero incorporan nombres con peso cultural, político o social. Así, el subte se convierte en una forma de reconocimiento público.

Congreso de Tucumán: una fecha patria en Belgrano

La estación Congreso de Tucumán, cabecera de la Línea D, lleva a diario a miles de personas hasta el límite entre Belgrano y Núñez. Su nombre remite al congreso que declaró la independencia argentina en 1816, aunque muchos pasajeros lo asocian simplemente con la avenida Cabildo y el movimiento comercial de la zona.

Lo curioso es justamente esa convivencia: una referencia histórica nacional en medio de una de las zonas más dinámicas del norte porteño. El contraste entre épica patriótica, colectivos, cafés y locales comerciales resume muy bien el espíritu de Buenos Aires.

Plaza de los Virreyes - Eva Perón: dos épocas en un mismo cartel

En la Línea E, Plaza de los Virreyes - Eva Perón reúne dos momentos muy distintos de la historia argentina. Por un lado, la referencia colonial de los virreyes; por el otro, la figura de Eva Duarte de Perón, una de las personalidades políticas más influyentes del siglo XX argentino.

La estación funciona como puerta hacia el Premetro y conecta con el sur de la Ciudad. Su nombre doble es una síntesis perfecta de cómo Buenos Aires superpone capas: colonia, modernidad, peronismo, barrios populares y movilidad cotidiana.

Once - 30 de Diciembre: una estación para recordar

La Línea H tiene una de las denominaciones más sensibles de toda la red: Once - 30 de Diciembre. El nombre recuerda la tragedia de Cromañón, ocurrida el 30 de diciembre de 2004, y mantiene viva la memoria de las víctimas en una zona de altísimo tránsito urbano.

Estación Once-30 de Diciembre Foto: Wikipedia

En este caso, el subte deja de ser solo infraestructura y se convierte en un espacio de memoria pública. El cartel no nombra únicamente un lugar: también marca una fecha que transformó la vida cultural, judicial y social de la Ciudad.

Facultad de Derecho - Julieta Lanteri: el futuro también nombra mujeres

La estación Facultad de Derecho - Julieta Lanteri, de la Línea H, combina una referencia institucional con el homenaje a una pionera de los derechos políticos de las mujeres en Argentina. En la muestra por los 110 años del Subte, Emova la menciona como parte del recorrido actual de una red que sigue sumando nuevas capas de sentido.

Su nombre es una señal de los tiempos: el mapa urbano también puede reparar silencios históricos. En una red donde abundan nombres masculinos, la presencia de Lanteri abre una pregunta necesaria sobre quiénes merecen ser recordados en el espacio público.

El subte porteño: nombres que revelan una ciudad secreta

Las estaciones del subte son mucho más que puntos de ascenso y descenso. Son pequeñas cápsulas de historia, señales de identidad y archivos urbanos escondidos bajo la rutina. Algunas recuerdan próceres; otras, artistas; algunas hablan de tragedias; otras, de barrios que cambiaron para siempre.

La próxima vez que un pasajero baje apurado, quizás valga la pena mirar el cartel antes de correr hacia la escalera. Porque en Buenos Aires, incluso bajo tierra, cada nombre tiene una historia fascinante para contar.