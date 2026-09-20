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Buenos Aires bajo fuego: la guerra olvidada, los 3.000 muertos y la decisión que la convirtió en capital argentina

La disputa por el puerto, la Aduana y el control político desató una guerra civil que dejó miles de muertos. Después de décadas de enfrentamientos, Buenos Aires fue federalizada en 1880 y el mapa argentino cambió para siempre.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Federalización de Buenos Aires
Federalización de Buenos Aires Foto: Argentina.gob.ar.
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Buenos Aires no siempre fue un territorio separado de la provincia que lleva su mismo nombre. Tampoco se convirtió en la capital argentina mediante un acuerdo pacífico. Detrás de aquella decisión hubo proyectos frustrados, rivalidades económicas, ambiciones presidenciales y sangrientos combates en las calles porteñas.

La llamada “cuestión capital” atravesó buena parte del siglo XIX. En el centro del conflicto había una pregunta decisiva: quién debía controlar la ciudad, su puerto y los enormes ingresos provenientes de la Aduana.

Mientras las provincias reclamaban una capital independiente, las autoridades bonaerenses se resistían a entregar el territorio que concentraba buena parte de su poder político y económico.

El puerto que hizo poderosa a Buenos Aires

El crecimiento de Buenos Aires estuvo estrechamente relacionado con su ubicación frente al Río de la Plata. En 1776, la Corona española creó el Virreinato del Río de la Plata y estableció allí su capital administrativa.

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Foto de Plaza de Mayo en 1890
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El puerto se convirtió progresivamente en una puerta estratégica hacia el océano Atlántico. Mercaderías, impuestos y relaciones comerciales comenzaron a concentrarse en Buenos Aires, mientras las provincias del interior dependían de circuitos económicos más lentos y costosos.

Después de la Revolución de Mayo, el control de la Aduana se transformó en una fuente constante de enfrentamientos. Sus ingresos permitían financiar tropas, obras públicas y estructuras administrativas. Por eso, discutir dónde estaría la capital también implicaba decidir quién dominaría los principales recursos del futuro Estado nacional.

El intento de Rivadavia que terminó en fracaso

La primera gran tentativa para resolver el problema ocurrió durante la presidencia de Bernardino Rivadavia. El 4 de marzo de 1826, el Congreso aprobó una ley que declaró a Buenos Aires capital del Estado.

La medida colocaba a la ciudad bajo la jurisdicción directa del Gobierno nacional y separaba al resto del territorio bonaerense. Sin embargo, la decisión provocó una fuerte resistencia.

La guerra contra el Imperio del Brasil, el rechazo provincial a la Constitución unitaria y la crisis política debilitaron al Gobierno. Rivadavia renunció en 1827 y la ley de capitalización quedó sin efecto.

Las ciudades que pudieron convertirse en capital

La caída de Juan Manuel de Rosas, ocurrida en 1852, reabrió la discusión. La Constitución de 1853 estableció que las autoridades federales debían residir en Buenos Aires, pero la provincia rechazó el nuevo orden y se separó de la Confederación Argentina.

Partidos de la Provincia de Buenos Aires antes de la federalización de la Ciudad de Buenos Aires. En rojo, la ciudad actual con sus barrios
Partidos de la Provincia de Buenos Aires antes de la federalización de la Ciudad de Buenos Aires. En rojo, la ciudad actual con sus barrios

Ante esa negativa, Paraná se convirtió en la capital de la Confederación. Durante los años siguientes también fueron consideradas otras ciudades, como Rosario, Córdoba, San Nicolás, Villa María y Villa Constitución.

Incluso Domingo Faustino Sarmiento imaginó en su obra Argirópolis una capital instalada en la isla Martín García. El proyecto buscaba aprovechar su ubicación estratégica entre Argentina y Uruguay, aunque nunca llegó a concretarse.

Dos gobiernos obligados a convivir

Después de la reunificación nacional, la situación se volvió cada vez más incómoda. El presidente argentino y el gobernador bonaerense gobernaban a pocas cuadras de distancia, mientras organismos nacionales y provinciales compartían la misma ciudad.

El Gobierno nacional permanecía en Buenos Aires como una especie de huésped de la provincia. Aquel equilibrio comenzó a romperse durante las administraciones del presidente Nicolás Avellaneda y del gobernador bonaerense Carlos Tejedor.

Tejedor aspiraba a suceder a Avellaneda en la presidencia, pero se enfrentó a Julio Argentino Roca, respaldado por buena parte de los gobernadores del interior.

La elección que desencadenó una guerra civil

El triunfo electoral de Roca en 1880 fue rechazado por el sector de Tejedor. La provincia movilizó tropas, repartió armamento y organizó milicias, pese a que el Congreso había limitado la capacidad de los gobiernos provinciales para formar fuerzas militares.

Los miembros del senado que votaron ley la capitalización de Buenos Aires
Los miembros del senado que votaron ley la capitalización de Buenos Aires

Ante el peligro de quedar rodeado por tropas bonaerenses, Avellaneda trasladó temporalmente las autoridades nacionales al pueblo de Belgrano. Durante algunas semanas, Belgrano funcionó como sede del Gobierno federal.

La disputa política terminó convirtiéndose en una guerra. En junio de 1880 se registraron enfrentamientos en Barracas, Puente Alsina, los Corrales Viejos y otros puntos estratégicos de la ciudad.

Puente Alsina y los Corrales: los combates más violentos

Uno de los episodios más sangrientos ocurrió el 21 de junio de 1880 en Puente Alsina, donde las fuerzas nacionales y bonaerenses lucharon por el control del paso sobre el Riachuelo.

Los enfrentamientos continuaron en la zona de los Corrales Viejos, actualmente vinculada con Parque Patricios, y alcanzaron sectores cercanos a Plaza Miserere. Las reconstrucciones históricas estiman que los combates dejaron miles de muertos, aunque las cifras exactas varían según las fuentes consultadas.

Las fuerzas nacionales contaban con mayor capacidad militar y terminaron imponiéndose. Tejedor comprendió que la resistencia era insostenible, renunció a la gobernación y las milicias provinciales fueron desarmadas.

La decisión que cambió el mapa argentino

Con la provincia derrotada, el Congreso avanzó con la federalización. La Ley 1029 declaró a la ciudad de Buenos Aires capital de la República y la colocó bajo jurisdicción nacional.

Batalla de Barracas en junio de 1880
Batalla de Barracas en junio de 1880

La norma fue debatida y aprobada el 20 de septiembre de 1880 y promulgada oficialmente el 6 de diciembre de ese año. Buenos Aires dejó entonces de ser la capital bonaerense y pasó a convertirse definitivamente en la sede de las autoridades nacionales.

La provincia necesitó construir una nueva capital. Por ese motivo, en 1882 fue fundada La Plata, una ciudad planificada especialmente para albergar al Gobierno provincial.

Flores y Belgrano ampliaron la nueva capital

La ciudad federalizada en 1880 era considerablemente más pequeña que la Buenos Aires actual. En 1887 se incorporaron los partidos de Flores y Belgrano, que hasta ese momento pertenecían a la provincia.

La federalización fortaleció al Estado nacional, redujo el poder político bonaerense y cerró una de las disputas más profundas del siglo XIX.

También dejó una gran paradoja histórica: Buenos Aires terminó convertida en la capital de todos los argentinos después de resistirse durante décadas a dejar de pertenecer exclusivamente a los bonaerenses.

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Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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